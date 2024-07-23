«Официальный брак вызывает страх»: разбор личной жизни Лаймы Вайкуле

Психолог Станислав Самбурский считает, что Лайма Вайкуле не вступила в брак из-за любви к свободе. По словам эксперта, для творческих людей успешная карьера важнее семьи и штампа в паспорте. Станислав поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Не женясь и не выходя замуж, человек оставляет себе моральное право в любой момент поехать на гастроли или съёмки. Официальный брак накладывает моральный долг и вызывает страх пропустить приглашение на проект, если появилось «ограничение свободы» в виде штампа в паспорте. Незарегистрированные отношения, наоборот, сохраняют чувство свободы и моральное право уехать в любой момент, пусть даже и по работе. Лайма, видно по её интервью, очень стремилась к профессиональному росту и ставила карьеру на первое место», — высказался психолог.

Певица не раз называла Андрея «лучшим другом и соратником». Эти фразы говорят о том, что он сумел создать для Вайкуле «островок безопасности» и дать чувство уверенности в нем как в мужчине. Именно такое отношение необходимо творческим людям, которые находятся в постоянных сомнениях и внутренних противоречиях.

Также Лайма говорит, что «ценит и боится потерять» Андрея. Поскольку сцена для неё на первом месте, именно поддержка мужа позволяет ей балансировать между карьерой и личной жизнью. Поддержка и принятие — основа стабильных отношений в паре; эти два фактора помогают им сохранять любовь и взаимопонимания десятилетиями.

Ещё одной причиной отсутствия желания регистрировать брак может быть отсутствие детей.

«Социальные нормы зачастую подталкивают пары заключать брак, когда появляются дети, даже после многих лет совместной жизни. Возможно, если бы Лайма смогла выносить ребёнка, пара пошла бы и в ЗАГС, но раз не сложилось, то и до регистрации брака не дошли», — считает эксперт.

«Жить вместе и не переживать о вступлении в брак со временем становится привычкой. Если есть чувство стабильности, пара может и не регистрировать отношения. Это не значит, что чувства прошли, но привычка зачастую играет важную роль в поддержании отношений», — резюмировал Станислав.

Полный материал сайта «Страсти» о жизни Вайкуле после начала СВО читайте здесь.