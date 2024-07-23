«Я содержала весь Советский Союз»: чего лишилась Лайма Вайкуле после отъезда из России
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Лайма Вайкуле на протяжении нескольких десятилетий являлась одной из самых узнаваемых певиц в СНГ, однако после начала СВО она публично отреклась от России и уехала в родную Латвию. Сейчас артистка живет в Юрмале, но поддерживает общение с другими опальными представителями российского шоу-бизнеса.
О том, как начиналась карьера исполнительницы, чем она сейчас занимается и почему ее звезда погасла — узнал сайт «Страсти».
Творческий путь Лаймы Вайкуле
Лайма Вайкуле родилась 31 марта 1954 года в латвийском городе Цесисе в семье, далекой от творчества. Первый дебют певицы на сцене состоялся в 12-летнем возрасте. Она выступила на конкурсе юных вокалистов в Доме культуры рижского завода ВЭФ и заняла 4 место.
Несмотря на творческие успехи, Вайкуле не мечтала о сцене. Лайма хотела стать врачом, поэтому, закончив восьмой класс, поступила в медицинское училище. В студенческие годы Вайкуле совмещала учебу и выступления. В 15 лет она стала лидером Рижского оркестра радио и телевидения, возглавляемого Раймондом Паулсом. С 1979 года певица выступала в варьете «Морская жемчужина». В 1984 году Лайма уехала из Латвии в СССР и поступила в ГИТИС.
Во время учебы в ГИТИСе начинающую певицу заметил Илья Резник, который написал для нее композицию «Ночной костер». В 1986 году Вайкуле вместе с Валерием Леонтьевым исполнила «Вернисаж», ставший народным хитом. После премьеры «Вернисажа» карьера Лаймы вышла на новый уровень: она снималась для глянцевых журналов и считалась желанным гостем на мероприятиях. В 1987 году Лайма получила всесоюзное признание, выступив на авторском вечере Паулса.
В 1989 году Вайкуле уехала на 7 месяцев в США, где записала новый альбом и подписала контракт с компанией MCA-GRP. Певица стала популярна и за рубежом: о ней сняли документальный фильм, который транслировался по некоторым каналам. Более того, западная пресса прозвала Вайкуле «русской Мадонной».
В 1990 году Лайма вернулась в Россию и записала песни «Я вышла на Пикадилли» и «Акапулько». На протяжении многих лет певица пыталась создать трек, способный повторить успех «Вернисажа». Ей удалось осуществить задуманное только в 2016 году. Тогда она вышла на сцену со Стасом Пьехой и исполнила песню «Я закрываю глаза». Публика высоко оценила новый дуэт.
В 2018 году певица отправилась на гастроли в Украину, где дала провокационное интервью. Лайма заявила, что не будет выступать в Крыму даже за большой гонорар, и порадовалась развалу Советского Союза. Высказывания Вайкуле сказались на ее имидже: она столкнулась с критикой и отменой концертов. Несмотря на скандал, в 2019 году певица получила «Золотой граммофон» за вклад в развитие шоу-бизнеса.
В 2021 году Лайма появилась в проекте «Голос 60+», где ее коллегами стали Валерий Леонтьев, Стас Намин и Олег Газманов.
В марте 2022 года Вайкуле выступила с критикой СВО и уехала из России.
Жизнь Лаймы Вайкуле после 2022 года
Певица после начала СВО выступила с публичной критикой российских властей. В интервью иностранным СМИ она признавалась, что готова отказаться от русского языка, и отметила, что прекратила общение со многими коллегами из России из-за разных политических взглядов. Помимо этого, артистка заявила, что «содержала филармонии, содержала Советский Союз, выпуская свои диски». Она также упомянула свою коллегу Аллу Пугачеву, которая «содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет».
В поддержку Украины исполнительница организовала фестиваль «Рандеву» в Юрмале, который впервые проводился в 2015 году. На мероприятии присутствовали разделяющие ее позицию звезды, в том числе певица Алла Пугачева, Андрей Макаревич*(признан в РФ иноагентом) и Максим Галкин** (признан в РФ иноагентом). Полученные с фестиваля средства Вайкуле передала украинской стороне.
Известно, что сейчас певица на постоянной основе проживает в Латвии. Она возобновила концертную деятельность и периодически дает частные выступления в странах Европы.
В России у Вайкуле остался косметический бренд Laimalux Rus, где она до сих пор числится топ-менеджером. В конце прошлого года, по данным Telegram-канала SHOT, Федеральная налоговая служба организовала проверку компании: при многомиллионных доходах у компании зафиксировали подозрительно низкую прибыль.
Почему Лайма Вайкуле стала популярной: мнение музыкального критика Сергея Соседова
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, как Лайме Вайкуле удалось добиться популярности. Он объяснил, почему забытая в России исполнительница продолжает выходить на сцену и даже проводит собственные фестивали.
По словам критика, Вайкуле за свое появление на эстраде должна благодарить Аллу Пугачеву.
«Лайка появилась только потому, что Пугачева отказалась петь песни „Ночной костер“, „Вернисаж“, „Еще не вечер“ и многие другие, которые писали Паулс и Резник. Они писали песни в большом количестве, и все они были хорошие», — рассказал Сергей.
Соседов отметил, что Алла Пугачева пела мало и брала всего 2−3 песни в год, а также долго их «выдерживала». Некоторые из композиций могли лежать у нее по несколько лет и теряли актуальность, тогда артистка их уже не записывала.
«Последней каплей для Резника, поэта, которому Пугачева очень многим обязана, стало препирательство певицы по поводу песен „Делу время“ и „Без меня тебе, любимый мой“, которые она решительно не хотела записывать. Резник просто умолил ее спеть эти песни, это стоило ему огромных усилий. Пугачева в итоге их спела, но ни о каких новых песнях Паулса — Резника уже не могло быть и речи», — пояснил он.
Сергей рассказал, что тогда поэты обратили свое внимание на Лайму Вайкуле, которая в середине 80-х годов работала в варьете «Юрас перле» в Юрмале.
«Пела она очень плохо, и у Паулса был большой скепсис в отношении нее. Она только хорошо двигалась. Но Резник все же настоял. Для Вайкуле наняли педагога по вокалу, режиссера, который мог ставить ей номера, и так мы узнали ее имя. Но вопрос: если бы Пугачева спела все эти песни, появилась бы на эстраде Вайкуле? Когда бы она появилась и с чем?» — поделился критик.
Также Соседов прокомментировал желание Вайкуле выступать на сцене и ее фестиваль «Рандеву», который пройдет Юрмале. Он отметил, что «о масштабе и значении» мероприятия речи не идет.
«По сути это фестиваль в деревне для местных жителей, и говорить о нем на федеральном уровне бессмысленно. Зачем она его проводит? Просто тешит свое тщеславие. Этот фестиваль недорого стоит», — заключил Сергей.
Сможет ли певица реанимировать свою карьеру в РФ: мнение продюсера Павла Рудченко
Лайме Вайкуле после отъезда из России и большого количества русофобских высказываний не удастся реанимировать свою карьеру. Такое мнение в разговоре со «Страстями» выразил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
«Действительно, Вайкуле уже сожгла всевозможные мосты, как со своими поклонниками в нашей стране, так и в принципе со всем шоу-бизнесом. То есть концертно-гастрольная деятельность, я считаю, у нее в России уже закончена, потому что она однозначно вот этими своими русофобскими высказываниями, лозунгами, всевозможными действиями показала свое отношение как к стране, как к власти нашей страны, так и к ее гражданам. К выбору наших людей, как бы. Она, получается, Россией пользуется, пользуется для заработка и ничего ее больше не держит. Здесь никаких интересов. Поэтому такие люди сейчас в нашей стране вообще непопулярны, а то, что Лайма уже это делает на протяжении большого количества времени, это как раз-таки все больше ее отдаляет, да и, думаю, уже, в принципе, обрезало», — поделился продюсер.
Рудченко также рассказал о текущих заработках латвийской исполнительницы. По его словам, сейчас Лайма вынуждена зарабатывать на своих скромных бизнесах за границей, поскольку концертов на территории России в обозримом будущем у нее точно не будет.
«Вот эта вот вся история с ее русофобскими высказываниями обрезала ей возможность возврата на российскую сцену. Ее здесь уже не воспринимают ни как успешную певицу, ни как деятеля определенного. То есть она уже, в принципе, никому не нужна. Те, кто считал ее своим кумиром, горько разочаровались в этой артистке. Поэтому Лайма зарабатывает на каких-то своих бизнесах в той стране, где она сейчас проживает, и все. Вся концертная деятельность в России у нее накрылась медным тазом. Основной доход, который приносила концертная деятельность и ее косметические бренды, все это было на территории России. Основная монетизация Лаймы Вайкуле шла именно из России», — подытожил он.
Проблемы со здоровьем Лаймы Вайкуле
В 90-х исполнительнице диагностировали рак груди. Тогда она переехала в США, где ее и оперировали. В результате знаменитости удалось справиться с болезнью. Раз в год Вайкуле летала в Америку на плановое обследование, но на постоянной основе проживала в Латвии. Чтобы недуг не возвращался, певица тщательно следила за своим здоровьем: правильно питалась и регулярно занималась спортом.
Тем не менее в середине лета 2022-го стали появляться слухи о том, что у Лаймы произошел рецидив рака груди. СМИ начали писать об этом со ссылкой на слова людей из окружения артистки. По их информации, болезнь нашли в ходе очередного планового осмотра певицы в США.
Когда артистка попадала в объективы камер, фанаты замечали, что она выглядит изможденной. Сама Вакуле комментариев о своем самочувствии долгое время не давала, однако после завершения курса химиотерапии подтвердила слухи о рецидиве онкозаболевания.
Певица уточнила, что проходила лечение химическими препаратами, а также прошла курс радиотерапии. Выдержать непростые процедуры исполнительнице хита «Я вышла на Пикадилли», по ее словам, помогла поддержка близких.
Личная жизнь артистки
Певица уже много лет состоит в гражданском браке с Андреем Латковским. Пара познакомилась в 1970 году, и с тех пор не расставалась. Андрей стал для нее не только любимым человеком, но и партнером по работе. Сначала Латковский был бас-гитаристом Вайкуле, а затем — ее продюсером. Также Андрей стал единственным человеком, который находился рядом с певицей во время борьбы с болезнью. Примечательно, что за годы отношений Андрей и Лайма так и не стали родителями. Перенеся два аборта, Вайкуле не смогла больше забеременеть.
Почему Вайкуле и Латковский не оформили союз официально: мнение психолога
Психолог Станислав Самбурский считает, что Лайма Вайкуле не вступила в брак из-за любви к свободе. По словам эксперта, для творческих людей успешная карьера важнее семьи и штампа в паспорте.
«Не женясь и не выходя замуж, человек оставляет себе моральное право в любой момент поехать на гастроли или съёмки. Официальный брак накладывает моральный долг и вызывает страх пропустить приглашение на проект, если появилось „ограничение свободы“ в виде штампа в паспорте. Незарегистрированные отношения, наоборот, сохраняют чувство свободы и моральное право уехать в любой момент, пусть даже и по работе. Лайма, видно по её интервью, очень стремилась к профессиональному росту и ставила карьеру на первое место», — высказался психолог.
Певица не раз называла Андрея «лучшим другом и соратником». Эти фразы говорят о том, что он сумел создать для Вайкуле «островок безопасности» и дать чувство уверенности в нем как в мужчине. Именно такое отношение необходимо творческим людям, которые находятся в постоянных сомнениях и внутренних противоречиях.
Также Лайма говорит, что «ценит и боится потерять» Андрея. Поскольку сцена для неё на первом месте, именно поддержка мужа позволяет ей балансировать между карьерой и личной жизнью. Поддержка и принятие — основа стабильных отношений в паре; эти два фактора помогают им сохранять любовь и взаимопонимания десятилетиями.
Ещё одной причиной отсутствия желания регистрировать брак может быть отсутствие детей.
«Социальные нормы зачастую подталкивают пары заключать брак, когда появляются дети, даже после многих лет совместной жизни. Возможно, если бы Лайма смогла выносить ребёнка, пара пошла бы и в ЗАГС, но раз не сложилось, то и до регистрации брака не дошли», — считает эксперт.
«Жить вместе и не переживать о вступлении в брак со временем становится привычкой. Если есть чувство стабильности, пара может и не регистрировать отношения. Это не значит, что чувства прошли, но привычка зачастую играет важную роль в поддержании отношений», — резюмировал Станислав.