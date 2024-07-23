«Я содержала весь Советский Союз»: чего лишилась Лайма Вайкуле после отъезда из России

Лайма Вайкуле на протяжении нескольких десятилетий являлась одной из самых узнаваемых певиц в СНГ, однако после начала СВО она публично отреклась от России и уехала в родную Латвию. Сейчас артистка живет в Юрмале, но поддерживает общение с другими опальными представителями российского шоу-бизнеса.

О том, как начиналась карьера исполнительницы, чем она сейчас занимается и почему ее звезда погасла — узнал сайт «Страсти».

Творческий путь Лаймы Вайкуле

Лайма Вайкуле родилась 31 марта 1954 года в латвийском городе Цесисе в семье, далекой от творчества. Первый дебют певицы на сцене состоялся в 12-летнем возрасте. Она выступила на конкурсе юных вокалистов в Доме культуры рижского завода ВЭФ и заняла 4 место.

Несмотря на творческие успехи, Вайкуле не мечтала о сцене. Лайма хотела стать врачом, поэтому, закончив восьмой класс, поступила в медицинское училище. В студенческие годы Вайкуле совмещала учебу и выступления. В 15 лет она стала лидером Рижского оркестра радио и телевидения, возглавляемого Раймондом Паулсом. С 1979 года певица выступала в варьете «Морская жемчужина». В 1984 году Лайма уехала из Латвии в СССР и поступила в ГИТИС.

Во время учебы в ГИТИСе начинающую певицу заметил Илья Резник, который написал для нее композицию «Ночной костер». В 1986 году Вайкуле вместе с Валерием Леонтьевым исполнила «Вернисаж», ставший народным хитом. После премьеры «Вернисажа» карьера Лаймы вышла на новый уровень: она снималась для глянцевых журналов и считалась желанным гостем на мероприятиях. В 1987 году Лайма получила всесоюзное признание, выступив на авторском вечере Паулса.

В 1989 году Вайкуле уехала на 7 месяцев в США, где записала новый альбом и подписала контракт с компанией MCA-GRP. Певица стала популярна и за рубежом: о ней сняли документальный фильм, который транслировался по некоторым каналам. Более того, западная пресса прозвала Вайкуле «русской Мадонной».

В 1990 году Лайма вернулась в Россию и записала песни «Я вышла на Пикадилли» и «Акапулько». На протяжении многих лет певица пыталась создать трек, способный повторить успех «Вернисажа». Ей удалось осуществить задуманное только в 2016 году. Тогда она вышла на сцену со Стасом Пьехой и исполнила песню «Я закрываю глаза». Публика высоко оценила новый дуэт.

В 2018 году певица отправилась на гастроли в Украину, где дала провокационное интервью. Лайма заявила, что не будет выступать в Крыму даже за большой гонорар, и порадовалась развалу Советского Союза. Высказывания Вайкуле сказались на ее имидже: она столкнулась с критикой и отменой концертов. Несмотря на скандал, в 2019 году певица получила «Золотой граммофон» за вклад в развитие шоу-бизнеса.

В 2021 году Лайма появилась в проекте «Голос 60+», где ее коллегами стали Валерий Леонтьев, Стас Намин и Олег Газманов.

В марте 2022 года Вайкуле выступила с критикой СВО и уехала из России.

Жизнь Лаймы Вайкуле после 2022 года

Певица после начала СВО выступила с публичной критикой российских властей. В интервью иностранным СМИ она признавалась, что готова отказаться от русского языка, и отметила, что прекратила общение со многими коллегами из России из-за разных политических взглядов. Помимо этого, артистка заявила, что «содержала филармонии, содержала Советский Союз, выпуская свои диски». Она также упомянула свою коллегу Аллу Пугачеву, которая «содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет».

В поддержку Украины исполнительница организовала фестиваль «Рандеву» в Юрмале, который впервые проводился в 2015 году. На мероприятии присутствовали разделяющие ее позицию звезды, в том числе певица Алла Пугачева, Андрей Макаревич*(признан в РФ иноагентом) и Максим Галкин** (признан в РФ иноагентом). Полученные с фестиваля средства Вайкуле передала украинской стороне.

Известно, что сейчас певица на постоянной основе проживает в Латвии. Она возобновила концертную деятельность и периодически дает частные выступления в странах Европы.

В России у Вайкуле остался косметический бренд Laimalux Rus, где она до сих пор числится топ-менеджером. В конце прошлого года, по данным Telegram-канала SHOT, Федеральная налоговая служба организовала проверку компании: при многомиллионных доходах у компании зафиксировали подозрительно низкую прибыль.