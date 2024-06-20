«Это может влиять негативно на зрение»: что актер Харатьян делает со своей внешностью

Пластический хирург Мадина Байрамукова высказалась о внешности актера Дмитрия Харатьяна. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» специалист изучила «гардемарина» и оценила, делал ли тот какие-то манипуляции со своей внешностью, а если нет – то что ему посоветовать сделать.

Дмитрий Харатьян в свои 64 года продолжает входить в двадцатку самых привлекательных актеров. Поклонники интересуются, натуральная ли это красота, или артист тоже стал клиентом хирурга?