«Это может влиять негативно на зрение»: что актер Харатьян делает со своей внешностью
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Пластический хирург Мадина Байрамукова высказалась о внешности актера Дмитрия Харатьяна. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» специалист изучила «гардемарина» и оценила, делал ли тот какие-то манипуляции со своей внешностью, а если нет – то что ему посоветовать сделать.
Дмитрий Харатьян в свои 64 года продолжает входить в двадцатку самых привлекательных актеров. Поклонники интересуются, натуральная ли это красота, или артист тоже стал клиентом хирурга?
«У меня такое ощущение, что он ничего с собой не делал и делать не собирается. Но тем не менее для своего возраста он выглядит хорошо. Однако при определенных достаточно скромных усилиях мог бы выглядеть гораздо лучше, потому что у него очень специфическая внешность. Если помните, Харатьян даже в фильме про гардемаринов играл парня, который в театре перевоплощается в девиц. И он в общем-то неплохо вписывался в эту роль. У него очень подростковое юное лицо — изначально такое строение».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Мадина отметила, что каждый человек выглядит так, как считает нужным. Только он решает, нужны ли ему какие-то процедуры. Со своей стороны специалист назвала то, что заметила и без приема.
«В первую очередь, у него основная проблема — верхние и нижние веки. Если мы посмотрим внимательно на верхнее веко, то увидим: переходная складка доходит до ресничного края, что является по сути медицинским показанием для проведения блефаропластики, поскольку это может влиять негативно на зрение. Если мы посмотрим на нижнее веко, то здесь – выраженные грыжи. Конечно, идеально было бы этот выраженный избыток кожного лоскута иссечь. Но если он очень не хочет, чтобы были рубцы, блефаропластику можно было бы сделать абсолютно незаметно. Для этого прибегнуть к трансконъюктивальной блефаропластике. А с верхним веком – оставить естественное нависание века, просто сделав менее выраженным, спрятав шов в переходной складке на верхнем веке».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Специалист обратила внимание на глубокие носогубные складки и на отсутствие необходимого объема в щечно-скуловой области. Она считает, что актер мог бы прибегнуть к нитевому лифтингу. Но для этого звезде необходимо было бы 7-10 дней прятаться от посторонних глаз.
«Что еще выдает возраст Харатьяна? Это - некая дряблость в нижечелюстной зоне и в нижней трети лица. Если смотреть профессиональным взглядом, есть показания для круговой подтяжки. Но для тех, кто опять-таки боится послеоперационных рубцов, есть такая аппаратная процедура, которая находится на стыке аппаратной косметологии и хирургии, называется она FaceTite, когда радиоволновая энергия способствует выраженному сокращению кожного лоскута».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Несмотря на вышеперечисленные замечания, по мнению специалиста, Харатьян выглядит отлично для своих лет.
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