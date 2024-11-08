«Одно дело уйти самому, другое — увести из семьи»: почему роман Яглыча и Домниной не привел к браку

Психолог Станислав Самбурский считает, что Владимир Яглыч встречался с Оксаной Домниной и Анной Старшенбаум для самоутверждения. По словам эксперта, внимание от занятых девушек — лучший способ подтверждения привлекательности для мужчины. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Со Старшенбаум отношения Яглыча продлились совсем недолго. Одно дело уйти самому, другое дело — увести из семьи. Отношения с замужними девушками, которые с психологической точки зрения могут быть более недоступными, — хороший способ получить подтверждение привлекательности. В романе с Оксаной Домниной видно это болезненное желание получить подтверждение своей привлекательности от известной девушки, а когда кубок завоёван, ценности в нём уже нет, и нужен следующий эмоциональный скачок. Оксана довольно быстро вернулась к Роману Костомарову, которого оставляла ради Владимира Яглыча», — высказался психолог.

Самбурский отметил, что все спутницы Владимира похожи внешне на Светлану Ходченкову, первую жену. И это, по мнению психолога, не случайно. Вероятно, в подростковом возрасте у Яглыча сложились представления о блондинках как об идеале красоты.

«После расставания у Светланы начались отношения с мужчиной, который визуально почти копия Яглыча. А Владимир во всех своих последующих отношениях выбирал девушек, похожих на первую любовь: ярких фигуристых блондинок из актерской среды. Это может быть сформировавшийся в подростковом возрасте стереотип красоты. К тому же блондинки более редкие, а, значит, более ценные трофеи, что подсознательно делает отношения с такими девушками комплиментом самому себе», — считает психолог.

Станислав считает, что сейчас Яглыч находится в гармоничном союзе с Антониной Паперной. По мнению эксперта, актер не спешит узаконить связь с Антониной, поскольку чувствует себя комфортно в менее формализованных отношениях.

«Глядя на поведение Яглыча с Антониной Паперной, можно сказать, что он живёт в гармоничных отношениях. Они не стесняются выкладывать множество совместных фотографий, дополняя друг друга. В непрофессиональных фото Тоня зачастую перекрывает гражданского мужа, как бы оттягивая внимание на себя и оставляя ему положение дорогого аксессуара. Сейчас, когда карьера на пике, это не заденет самолюбие Владимира, но стремление к завоеваниям и подтверждение своей привлекательности не оставляет актёра и сейчас. Менее формализованные отношения дают Владимиру чувствовать себя более комфортно», — резюмировал психолог.

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