Отказ от карьеры в Голливуде, брак с Ходченковой и второстепенные кинороли: что происходит с Владимиром Яглычем

В 2010-х Владимир Яглыч считался одним из самых востребованных российских актеров: с его участием выходили десятки кинопроектов, а ведущие режиссеры мечтали снять его в своих картинах. Со временем карьера артиста пошла на спад — сейчас Яглыч продолжает сниматься в кино, однако громких ролей в его фильмографии уже давно не было.

Сайт «Страсти» выяснил, как развивалась карьера Владимира Яглыча, где он сейчас и получится ли у него вернуться к большим ролям.

Творческий путь

Яглыч родился в Москве 14 января 1983 года в семье офицера и домохозяйки. В детстве Владимир даже не думал о кинокарьере, а мечтал о профессии летчика, параллельно увлекаясь баскетболом, фехтованием и боевым самбо. В школе будущий артист испытывал интерес к точным наукам и после выпускного собирался продолжить изучать химию. В старших классах задумался о юриспруденции, но и этому желанию не суждено было осуществиться — юноша поступил в театральный институт имени Бориса Щукина. Артист признавался, что подался в этот вуз из-за возлюбленной, которая мечтала освоить актерскую профессию. В итоге девушка так и не завершила обучение, а вот Владимир вошел в десятку перспективных выпускников творческих вузов Москвы и получил диплом гильдии педагогов и режиссеров за номер «Матрица».

Кинодебют Яглыча состоялся в 2003 году — тогда молодой актер исполнил роль в боевике «Антикиллере-2», затем снялся в «На безымянной высоте» и «Моя Пречистенка». На старте карьеры играл преимущественно в сериалах, самые известные из которых «Солдаты», «Не родись красивой», «Две судьбы». Первая большая слава пришла к Владимиру после выхода фантастической картины «Мы из будущего». Громко заявив о себе благодаря ряду успешных проектов, артист впоследствии стал получать предложения с главными ролями от именитых режиссеров. В фильмографии Владимира есть ведущие роли в таких картинах, как «Воин», «Экипаж», «Должок», «Один вдох».

Помимо этого, Яглыч является частым гостем на телепередачах: в 2013-м он участвовал в проекте «Ледниковый период», где вместе со своей напарницей Оксаной Домниной одержал победу, а в 2014-м вел программу «Артист» на «России-1». Вдобавок у актера есть небольшой театральный опыт — он был задействован в постановках Московского академического театра имени Вл. Маяковского.

Личная жизнь Владимира Яглыча

В жизни актера было много ярких романов и один официальный брак. В 2005 году Владимир женился на коллеге Светлане Ходченковой. Их отношения начались на съемочной площадке фильма «Тихий московский дворик», где Яглыч сыграл мужа Ходченковой. Союз актеров просуществовал 5 лет. Поговаривают, Владимир ревновал жену, на которую обрушилась слава после премьеры «Благословите женщину». Сам актер не называл причину расставания, но отмечал, что решение о разводе принимал вместе со Светланой.

«В какой-то момент мы перестали работать над отношениями, спустили все на тормозах. Решение принимали вместе. Поняли, что однажды просто поубиваем друг друга», — цитирует Кp.ru Владимира.

В 2011 году у актера был роман с Анной Старшенбаум. Яглыч увлекся Анной на съемках фильма «Любовь не то, чем кажется». На момент знакомства актриса была замужем за Алексеем Бардуковым. Ради связи с Владимиром Анна ушла от мужа, но их роман не был долгим. За год отношений Старшенбаум поняла, что Яглыч никогда не любил ее по-настоящему.

«Такие мужчины не знают, что такое любовь. Мне их очень жаль», — говорила артистка в эфире шоу «Судьба человека».

В 2013 году Яглыч объявил о романе с Оксаной Домниной, ставшей его партнершей в «Ледниковом периоде». Ради Владимира Оксана ушла от отца своей дочери — Романа Костомарова. Отношения пары развивались стремительно: они познакомили друг друга с родителями, выходили вместе в свет и публично признавались в любви.

«Кажется, я Оксану знал всю жизнь. Я нуждаюсь в ней, она — во мне, и каждую свободную минуту мы стараемся проводить вместе. Мы друг для друга поддержка», — цитирует Кp.ru актера.

Роман Владимира и Оксаны длился полгода. Фигуристка рассталась с актером и вернулась к Костомарову, с которым в скором времени обвенчалась.

В 2015 году Яглыч сблизился с актрисой Антониной Паперной. Коллеги стали вместе выходить в свет и делились романтическими снимками в соцсети. В июле 2017 года Владимир и Антонина стали родителями: у пары родилась дочь Ева, а через 3 года актеры объявили о рождении сына Даниила. Несмотря на наличие детей, пара не спешит узаконить отношения.