Отказ от карьеры в Голливуде, брак с Ходченковой и второстепенные кинороли: что происходит с Владимиром Яглычем
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В 2010-х Владимир Яглыч считался одним из самых востребованных российских актеров: с его участием выходили десятки кинопроектов, а ведущие режиссеры мечтали снять его в своих картинах. Со временем карьера артиста пошла на спад — сейчас Яглыч продолжает сниматься в кино, однако громких ролей в его фильмографии уже давно не было.
Сайт «Страсти» выяснил, как развивалась карьера Владимира Яглыча, где он сейчас и получится ли у него вернуться к большим ролям.
Творческий путь
Яглыч родился в Москве 14 января 1983 года в семье офицера и домохозяйки. В детстве Владимир даже не думал о кинокарьере, а мечтал о профессии летчика, параллельно увлекаясь баскетболом, фехтованием и боевым самбо. В школе будущий артист испытывал интерес к точным наукам и после выпускного собирался продолжить изучать химию. В старших классах задумался о юриспруденции, но и этому желанию не суждено было осуществиться — юноша поступил в театральный институт имени Бориса Щукина. Артист признавался, что подался в этот вуз из-за возлюбленной, которая мечтала освоить актерскую профессию. В итоге девушка так и не завершила обучение, а вот Владимир вошел в десятку перспективных выпускников творческих вузов Москвы и получил диплом гильдии педагогов и режиссеров за номер «Матрица».
Кинодебют Яглыча состоялся в 2003 году — тогда молодой актер исполнил роль в боевике «Антикиллере-2», затем снялся в «На безымянной высоте» и «Моя Пречистенка». На старте карьеры играл преимущественно в сериалах, самые известные из которых «Солдаты», «Не родись красивой», «Две судьбы». Первая большая слава пришла к Владимиру после выхода фантастической картины «Мы из будущего». Громко заявив о себе благодаря ряду успешных проектов, артист впоследствии стал получать предложения с главными ролями от именитых режиссеров. В фильмографии Владимира есть ведущие роли в таких картинах, как «Воин», «Экипаж», «Должок», «Один вдох».
Помимо этого, Яглыч является частым гостем на телепередачах: в 2013-м он участвовал в проекте «Ледниковый период», где вместе со своей напарницей Оксаной Домниной одержал победу, а в 2014-м вел программу «Артист» на «России-1». Вдобавок у актера есть небольшой театральный опыт — он был задействован в постановках Московского академического театра имени Вл. Маяковского.
Личная жизнь Владимира Яглыча
В жизни актера было много ярких романов и один официальный брак. В 2005 году Владимир женился на коллеге Светлане Ходченковой. Их отношения начались на съемочной площадке фильма «Тихий московский дворик», где Яглыч сыграл мужа Ходченковой. Союз актеров просуществовал 5 лет. Поговаривают, Владимир ревновал жену, на которую обрушилась слава после премьеры «Благословите женщину». Сам актер не называл причину расставания, но отмечал, что решение о разводе принимал вместе со Светланой.
«В какой-то момент мы перестали работать над отношениями, спустили все на тормозах. Решение принимали вместе. Поняли, что однажды просто поубиваем друг друга», — цитирует Кp.ru Владимира.
В 2011 году у актера был роман с Анной Старшенбаум. Яглыч увлекся Анной на съемках фильма «Любовь не то, чем кажется». На момент знакомства актриса была замужем за Алексеем Бардуковым. Ради связи с Владимиром Анна ушла от мужа, но их роман не был долгим. За год отношений Старшенбаум поняла, что Яглыч никогда не любил ее по-настоящему.
«Такие мужчины не знают, что такое любовь. Мне их очень жаль», — говорила артистка в эфире шоу «Судьба человека».
В 2013 году Яглыч объявил о романе с Оксаной Домниной, ставшей его партнершей в «Ледниковом периоде». Ради Владимира Оксана ушла от отца своей дочери — Романа Костомарова. Отношения пары развивались стремительно: они познакомили друг друга с родителями, выходили вместе в свет и публично признавались в любви.
«Кажется, я Оксану знал всю жизнь. Я нуждаюсь в ней, она — во мне, и каждую свободную минуту мы стараемся проводить вместе. Мы друг для друга поддержка», — цитирует Кp.ru актера.
Роман Владимира и Оксаны длился полгода. Фигуристка рассталась с актером и вернулась к Костомарову, с которым в скором времени обвенчалась.
В 2015 году Яглыч сблизился с актрисой Антониной Паперной. Коллеги стали вместе выходить в свет и делились романтическими снимками в соцсети. В июле 2017 года Владимир и Антонина стали родителями: у пары родилась дочь Ева, а через 3 года актеры объявили о рождении сына Даниила. Несмотря на наличие детей, пара не спешит узаконить отношения.
Почему Владимира Яглыча привлекали отношения с замужними женщинами: мнение психолога
Психолог Станислав Самбурский считает, что актер встречался с Домниной и Старшенбаум для самоутверждения. По словам эксперта, внимание от занятых девушек — лучший способ подтверждения привлекательности для мужчины.
«Со Старшенбаум отношения Яглыча продлились совсем недолго. Одно дело уйти самому, другое дело — увести из семьи. Отношения с замужними девушками, которые с психологической точки зрения могут быть более недоступными, — хороший способ получить подтверждение привлекательности. В романе с Оксаной Домниной видно это болезненное желание получить подтверждение своей привлекательности от известной девушки, а когда кубок завоёван, ценности в нём уже нет, и нужен следующий эмоциональный скачок. Оксана довольно быстро вернулась к Роману Костомарову, которого оставляла ради Владимира Яглыча», — высказался психолог.
Самбурский отметил, что все спутницы Владимира похожи внешне на Ходченкову, первую жену. И это, по мнению психолога, не случайно. Вероятно, в подростковом возрасте у Яглыча сложились представления о блондинках из актерской сферы, как об идеале красоты.
«После расставания у Светланы начались отношения с мужчиной, который визуально почти копия Яглыча. А Владимир во всех своих последующих отношениях выбирал девушек, похожих на первую любовь: ярких фигуристых блондинок из актерской среды. Это может быть сформировавшийся в подростковом возрасте стереотип красоты. К тому же блондинки более редкие, а, значит, более ценные трофеи, что подсознательно делает отношения с такими девушками комплиментом самому себе», — считает психолог.
Станислав считает, что сейчас Яглыч находится в гармоничном союзе с Паперной. По мнению эксперта, актер не спешит узаконить связь с Антониной, поскольку чувствует себя комфортно в менее формализованных отношениях.
«Глядя на поведение Яглыча с Антониной Паперной, можно сказать, что он живёт в гармоничных отношениях. Они не стесняются выкладывать множество совместных фотографий, дополняя друг друга. В непрофессиональных фото Тоня зачастую перекрывает гражданского мужа, как бы оттягивая внимание на себя и оставляя ему положение дорогого аксессуара. Сейчас, когда карьера на пике, это не заденет самолюбие Владимира, но стремление к завоеваниям и подтверждение своей привлекательности не оставляет актёра и сейчас. Менее формализованные отношения дают Владимиру чувствовать себя более комфортно», — резюмировал психолог.
Яглыч сейчас
В декабре минувшего года актер рассказал в интервью WomahHit.ru, что мечтал работать в Голливуде, однако, проведя время за границей, понял, что для достижения целей он будет вынужден покинуть родину, и отказался от подобной идеи.
«Мне очень нравится дома. У меня тут мама, тут все мои родные — куда я поеду без них? Об этом можно было бы очень красиво мечтать, но реальность показала совсем другую картинку», — признавался Яглыч.
Сейчас Владимир продолжает принимать участие в съемках различных кинопроектов, однако сейчас его роли, как правило, второстепенные. Так, в 2023-м артист появился в фильмах «Моя ужасная сестра — 2», «Конец славы», «Открытый брак», «Екатерина. Фавориты» и ряде других картин.
В текущем году с участием Яглыча вышла мелодрама «Любви не бывает?». Также в ближайшее время актер сыграет в таких картинах, как «Семь майских дней», «Как дети» и «Шале».
Какое будущее ждет Владимира Яглыча в профессии: мнение кинокритика
Кинокритик Роман Григорьев считает, что Владимиру Яглычу не предлагают интересных проектов. Актер, дорожа репутацией и карьерой, отказывается от участия «в сомнительных проектах». При этом Григорьев убежден, что Яглыч еще не раз проявит себя в профессии.
«Яглыч, может, не получает на данный момент достойных предложений. Может, он не соглашается. Мы же не в курсе, что ему присылают. Вполне возможно, он не видит ничего интересного. Иногда лучше не влезать в сомнительные проекты. Думаю, он найдет свое место. У нас дефицит актеров. Яглыч со своей харизматичной мужской природой пригодится еще не раз. У актеров карьера может сложиться вообще на старости лет. Я бы не списывал его со счетов», — высказался кинокритик.
Карьера Яглыча стала развиваться благодаря фильму «Мы из будущего», где его коллегой стал Данила Козловский. Кинокритик считает, что суждение о большей востребованности Козловского, чем у Яглыча, является ошибочным: на сегодняшний день типаж Данилы не пользуется спросом.
«Не факт, что Козловский сейчас сильно популярен. Такой утонченный типаж уже не востребован. Он — мужчина-поэт, что ли», — считает Роман.
Кинокритик не отрицает, что Яглыча помнят по фильму «Мы из будущего». Это, по мнению Романа, показатель успешности.
«Если про человека помнят по фильму, который вышел много лет назад, можно только позавидовать», — резюмировал Григорьев.
«Брутальный минимализм с нотками спорта»: разбор стиля Владимира Яглыча
Стилист Цветана Софронова считает, что образы актера подчеркивают его брутальность, характер и любовь к адреналину. Чаще всего Яглыч выбирает утилитарные вещи в черных, бежевых тона или делает акцент на элементах байкерского стиля.
«Стиль Владимира Яглыча можно смело назвать брутальным. Владимир увлекается мотоциклами и явно это демонстрирует. В повседневной жизни Владимир предпочитает стильные джинсы с кожаной курткой или курткой „рабочего“, спортивными жилетками, дополнив образ поясной мини сумкой. Украшения и прочие аксессуары использует крайне редко. Его стиль можно охарактеризовать как брутальный минимализм с нотками спорта. Бунтарский дух образа в куртке от R. Lauren, футболка с жилетом, грубые ботинки подчеркивают его любовь к адреналину», — высказалась стилист.
Также для выхода в свет Яглыч выбирает костюмы полуприлегающего силуэта с футболками, акцентные вырезы которых подчеркивают атлетичную фигуру.
«Образ, который часто прослеживается на светстких мероприятиях. Черный полуприталенный пиджак, минималистичная футболка нижним слоем и почти незаметная подвеска-шнурок на шее. Во всех светских образах прослеживается нотка провокации и сексуальности. В целом на совместных выходах с возлюбленной всегда получаются очень гармоничные и минималстичные образы», — резюмировала эксперт.
«Рано образовалась морщина гордеца»: Косметолог про внешность Владимира Яглыча
Владимир Яглыч считается одним из самых брутальных актеров в российском кинематографе. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова изучила фото артиста, чтобы оценить, прибегал ли он к каким-то косметологическим процедурам.
«Каких-то видимых изменений в его внешности я не наблюдаю. Может, он и прибегал к услугам косметологов, но с большей вероятностью, что нет. У Яглыча достаточно интересная внешность: очень хорошая постная опора, выраженные скуловые дуги, выраженные углы нижней челюсти. И благодаря этому он, конечно, долго будет оставаться молодым, у него будет хороший овал лица. То есть если не будет лишнего веса, то проблем с овалом у него не будет до самой-самой старости», — поделилась косметолог.
При этом специалист обратила внимание на наличие у артиста «морщины гордеца». Медик уточнила, что подобные межбровные кожные складки могут стать проблемой для Яглыча в будущем.
«Единственное, что выделяется на его лице — хотя, конечно, это придает ему некий шарм, некую, такую индивидуальность — низко расположены брови, выражены надбровные дуги и глубоко посаженные глаза. Все это вкупе привело к тому, что достаточно рано образовалась очень-очень яркая „морщина гордеца“ — горизонтальная морщина на переносице с таким вот прямо нависающим кожным валиком сверху. Чем это чревато в общем-то? Кроме того, что это придает лицу такой угрюмый, нелюдимый вид, со временем данная особенность будет усугубляться и она приведет к тому, что будет определенная нагрузка на глаза. А это чревато снижением остроты зрения», — отметила Байрамукова.