«Очень трудно построить семью»: одиночеству Мити Фомина нашлось объяснение
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Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, почему Митя Фомин одинок и что мешает певцу построить семью.
Митя Фомин – бывший солист группы «Hi-Fi» и сторожил нашей российской поп-сцены. Приехав покорять Москву в далекие 90-е, Фомин не исчез со сцены после грандиозного успеха группы, а продолжил свой путь по восхождению на звездный Олимп. В отличие от его соотечественника Шуры, который добивался успеха вопреки всему, родители Мити всегда поддерживали его во всех начинаниях, что является большим фундаментом в становлении ребенка, особенно, когда он выбрал творческую профессию.
В 2009 году Митя покинул группу и отправился в свободное плавание, и вопреки прогнозам о забвении, как это часто случалось с другими звездами, которые покидали популярные коллективы в надежде стать самостоятельной единицей, Фомин до сих пор творит и поет самостоятельно, а не под фонограмму бывшего продюсера Павла Есенина.
Эксперт подчеркнула, что Митя родился 17 января под знаком зодиака «Козерог», который является одним из самых сложных из 12 представителей гороскопа. Усугубляется его характер восьмеркой (8,17,26), а это люди, которые являются «достигаторами», «контролерами» и финансовыми проводниками.
«Многие задаются вопросом, почему же такой «завидный жених» до сих пор не обзавелся семьей и потомством? Во-первых, с популярным человеком очень трудно построить семью в общепринятом понимании, так как у него банально нет на нее времени. Глядя на Митю можно с уверенностью сказать, что он человек амбициозный, перфекционист и вряд ли переносит нарушение личных границ и созданного им порядка другим человеком. Ужиться с мужчиной, который тотально требователен как к себе, так и к окружающим, крайне сложно. Стоит посмотреть, как Фомин выглядит в свои 50 лет, как становится очевидным его постоянная работа над собой, да и угодить такому красавцу трудно как внутренне, так и внешне».
Анна Осипова
Сваха
Сваха убеждена, что Мите хорошо одному, и это не демонстрация, это данность. Не всем людям суждено жить в паре с любимым человеком, и Анне кажется, что Митя именно из таких одиночек, которые наслаждаются своей жизнью и являются абсолютно самодостаточными.
«Но это предположения свахи, и возможно, в скором будущем, мы порадуемся за Митю не только, как за творческую единицу, но и как за счастливого мужчину, который, наконец-то, устроил свою личную жизнь!»
Анна Осипова
Сваха
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