«Очень трудно построить семью»: одиночеству Мити Фомина нашлось объяснение

Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, почему Митя Фомин одинок и что мешает певцу построить семью.

Митя Фомин – бывший солист группы «Hi-Fi» и сторожил нашей российской поп-сцены. Приехав покорять Москву в далекие 90-е, Фомин не исчез со сцены после грандиозного успеха группы, а продолжил свой путь по восхождению на звездный Олимп. В отличие от его соотечественника Шуры, который добивался успеха вопреки всему, родители Мити всегда поддерживали его во всех начинаниях, что является большим фундаментом в становлении ребенка, особенно, когда он выбрал творческую профессию.

В 2009 году Митя покинул группу и отправился в свободное плавание, и вопреки прогнозам о забвении, как это часто случалось с другими звездами, которые покидали популярные коллективы в надежде стать самостоятельной единицей, Фомин до сих пор творит и поет самостоятельно, а не под фонограмму бывшего продюсера Павла Есенина.

Эксперт подчеркнула, что Митя родился 17 января под знаком зодиака «Козерог», который является одним из самых сложных из 12 представителей гороскопа. Усугубляется его характер восьмеркой (8,17,26), а это люди, которые являются «достигаторами», «контролерами» и финансовыми проводниками.