«Очень сильно себя переделала»: что скрывает певица Саша Зверева о своей внешности
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Певица Саша Зверева призналась, что плакала полгода перед своим 40-летием из-за изменений во внешности. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова изучила фото артистки до 40-летия и после, чтобы оценить – действительно ли ей стоит волноваться. В комментарии сайту «Страсти» эксперт рассказала, были ли у звезды операции или процедуры, меняющие внешность.
«Если посмотреть на фото Саши Зверевой несколько лет назад и сейчас, то ни у кого не возникнет сомнения, что она очень сильно себя переделала за последние годы. Видно, что у нее сделаны губы, их она увеличила с помощью инъекций», – поделилась Мадина.
Специалист вспомнила слова певицы о том, что в районе верхней губы в 25-летнем возрасте ей поставили полимерный гель. Тогда она активно работала на сцене и не была многодетной мамой. Сейчас звезда видит проблему в этой части лица, но не знает, что делать.
«Удаляется такой гель только операционно, операция под общим наркозом длительностью примерно 6 часов, потому что там ювелирная работа. После этого рот перекошенный от полугода до пожизненно, потому что повреждаются нервные окончания и губа становится не чувствительной (см. последние интервью Бони), выглядишь, как дура, ешь, как чучело, пьешь — еще хуже, особенно из трубочки. Оно мне надо?» – говорила Зверева.
Эксперт заметила, что у певицы приподнялись брови, поэтому можно предположить, что она сделала подтяжку верхней трети лица
«Очень похоже, что она сделала ринопластику, но это точно было не какое-то радикальное изменение в сторону кукольного носа. Однако если мы посмотрим на ее старые фото, там заметно, что кончик носа был опущен. Как мы знаем, с возрастом он обычно еще опускается. А вот у нее как бы этих изменений не видно. Поэтому я склоняюсь к тому, что она сделала ринопластику», – высказалась хирург.
Однако сама певица постоянно повторяет, что не поддерживает тех, кто изменяет свою внешность с помощью хирургии. Поэтому не очень понятно: действительно ли ее внешность – это то, что заложено природой или же она все-таки прибегала к помощи хирургов.
Ранее хирург Байрамукова заявила, что певица Саша Савельева делает уколы ботокса.