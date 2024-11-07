«Очень сильно себя переделала»: что скрывает певица Саша Зверева о своей внешности

Певица Саша Зверева призналась, что плакала полгода перед своим 40-летием из-за изменений во внешности. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова изучила фото артистки до 40-летия и после, чтобы оценить – действительно ли ей стоит волноваться. В комментарии сайту «Страсти» эксперт рассказала, были ли у звезды операции или процедуры, меняющие внешность.

«Если посмотреть на фото Саши Зверевой несколько лет назад и сейчас, то ни у кого не возникнет сомнения, что она очень сильно себя переделала за последние годы. Видно, что у нее сделаны губы, их она увеличила с помощью инъекций», – поделилась Мадина.

Специалист вспомнила слова певицы о том, что в районе верхней губы в 25-летнем возрасте ей поставили полимерный гель. Тогда она активно работала на сцене и не была многодетной мамой. Сейчас звезда видит проблему в этой части лица, но не знает, что делать.

«Удаляется такой гель только операционно, операция под общим наркозом длительностью примерно 6 часов, потому что там ювелирная работа. После этого рот перекошенный от полугода до пожизненно, потому что повреждаются нервные окончания и губа становится не чувствительной (см. последние интервью Бони), выглядишь, как дура, ешь, как чучело, пьешь — еще хуже, особенно из трубочки. Оно мне надо?» – говорила Зверева.