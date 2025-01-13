«Очень грамотно и умеренно»: что делала со своим лицом Ольга Бузова
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Ольга Бузова сегодня – одна из самых обсуждаемых персон в российском шоу-бизнесе. Некоторые ценят ее за целеустремленность, трудолюбие и силу воли. Другие считают ее бездарностью, не обладающей ни талантом, ни харизмой. Однако нельзя не признать, что с тех пор, как люди в первый раз увидели Бузову на телеэкранах, она разительно изменилась, причем в лучшую сторону. Сайт «Страсти» попросил известного пластического хирурга Мадину Байрамукову оценить по фото внешность телеведущей, чтобы понять: прибегала ли Ольга к каким-то хирургическим вмешательствам или же ее преображения – результат дисциплины и тщательно ухода за собой.
«Ольга Бузова, если мне не изменяет память, изначально заняла позицию, что она ратует натуральность, поэтому перекраивание собственной внешности – не ее путь. Изучив фото телеведущей, на сегодняшний момент можно с большой долей вероятности говорить о том, что она действительно не прибегала к помощи хирургов. Однако в то же время мы видим на ее лице работу косметологов. Да, понятно, что за годы своего существования на ТВ она, можно так сказать, «созрела» и расцвела. Но многих изменений она добилась как раз с помощью профессионалов косметологии»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Эксперт отметила, что в итоге у Бузовой «стала более модная внешность», которая подходит под нынешние стандарты красоты. Мадина разобрала, что изменилось в облике звезды.
«Конечно, видно, что у нее сделана контурная пластика губ. Очень грамотно и очень умеренно, но она есть. Также Ольга, вероятнее всего, делала контурную пластику скул и еще у нее явно увеличены углы нижней челюсти. Вообще, я уважаю стремление Бузовой быть естественной, к тому же, честно говоря, я не вижу острой необходимости что-то кардинально менять в ее внешности»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Пластический хирург рассказала, что могла бы подкорректировать Ольга ради идеальности. Но она отметила, что девушка и так имеет очень хороший данные и может быть суперкрасавицей.
«Так, в первую очередь, это блефаропластика – уже заметно, что у Ольги есть показания к этой операции. Конечно, все недочеты пока умело скрываются за профессиональным макияжем, а без макияжа Бузова в основном ходит в очках. Но сделать ее взгляд более открытым и распахнутым точно не помешало бы. Также, по моему мнению, ей пошла бы грудь, возможно, скульптурирование тела. Но, повторюсь, если Ольга решила сделать ставку именно на естественность, то ее нынешний внешний вид вполне в тренде, и она может обойтись без хирургических вмешательств»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог