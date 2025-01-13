«Очень грамотно и умеренно»: что делала со своим лицом Ольга Бузова

«Ольга Бузова, если мне не изменяет память, изначально заняла позицию, что она ратует натуральность, поэтому перекраивание собственной внешности – не ее путь. Изучив фото телеведущей, на сегодняшний момент можно с большой долей вероятности говорить о том, что она действительно не прибегала к помощи хирургов. Однако в то же время мы видим на ее лице работу косметологов. Да, понятно, что за годы своего существования на ТВ она, можно так сказать, «созрела» и расцвела. Но многих изменений она добилась как раз с помощью профессионалов косметологии»,