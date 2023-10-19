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21:00, 19 октября 2023
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«Обретает характерную отечность»: как образ жизни изменил внешность Волочковой

Пластический хирург Айрапетян: образ жизни сказывается на внешности Волочковой.

«Обретает характерную отечность»: как образ жизни изменил внешность Волочковой

© Kashaev Pavel/East News

Пластический хирург Арташес Айрапетян оценил внешность Анастасии Волочковой. Эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказал, как образ жизни влияет на лицо и фигуру 47-летней балерины.

Анастасия Волочкова – личность скандальная и неоднозначная. Когда-то все девушки нашей страны мечтали быть похожими на нее, а самые завидные женихи падали к ее ногам. Сегодня балерина вызывает противоположную реакцию. С чем связаны такие разительные перемены? Своим мнением поделился пластический хирург Арташес Айрапетян.

© Starface.ru

Он отметил, что от природы Анастасия обладает превосходными данными. Двадцать лет назад никто бы и спорить не стал с тем, что она является одной из самых красивых девушек нашей страны. Сегодня же о ней говорят либо в комичном ключе, либо ужасаются тому, что стало с красавицей со временем. Пластический хирург отмечает, что не был бы столь категоричен. По его мнению, превосходная генетика знаменитости видна и сейчас.

«Говоря о косметологических и пластических процедурах, отмечу, что у Волочковой их наблюдается минимум. Коллеги по шоу-бизнесу к ее годам успевают сделать в разы больше манипуляций. С уверенностью можно сказать только о введении косметологических препаратов, к которым сегодня девушки прибегают даже в 20 лет – это филлеры и ботокс. Возможно также, что была проведена легкая подтяжка – либо аппаратная, либо нитевая».

Арташес Айрапетян

Пластический хирург

Трудно обойти стороной тему образа жизни, который ведет Волочкова и который, безусловно, сказывается на внешности.

«Кожа стремительно теряет эластичность, лицо обретает характерную отечность. К тому же у нее очень своеобразный стиль, который смотрится нелепо и прибавляет ей десять лет возраста. Очень резкий татуаж бровей, наращенные ресницы, тональные средства и румяна странных оттенков, цвет волос и стиль прически – всему этому артистка верна с нулевых годов, но с возрастом это начинает работать против нее. Все-таки лучший способ сохранить молодость – это постепенно двигаться в сторону большей естественности и не пытаться отчаянно спорить с природой».

Арташес Айрапетян

Пластический хирург

Что касается тела – артистка может похвастаться завидной физической формой, что неудивительно для представительниц ее профессии. Анастасия продолжает активно тренироваться, и это приносит свои плоды.

«Не исключаю разве что подтяжку груди, а в остальном прекрасная фигура – только ее заслуга. Для серьезных пластических операций показаний нет, но не лишним будет провести ряд аппаратных и инъекционных процедур, чтобы решить проблему морщин и поддержать тонус кожи. Далее – убрать татуаж и наращенные ресницы и обратиться к профессиональным стилистам и визажистам, чтобы подобрать более актуальный стиль одежды, прически и макияжа».

Арташес Айрапетян

Пластический хирург

Пластический хирург уверен, что эти простые шаги и без какого-либо косметологического и хирургического вмешательства поспособствуют невероятному преображению балерины.

Ранее Арташес Айрапетян высказался о внешности певицы Алены Апиной.

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