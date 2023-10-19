«Обретает характерную отечность»: как образ жизни изменил внешность Волочковой

Он отметил, что от природы Анастасия обладает превосходными данными. Двадцать лет назад никто бы и спорить не стал с тем, что она является одной из самых красивых девушек нашей страны. Сегодня же о ней говорят либо в комичном ключе, либо ужасаются тому, что стало с красавицей со временем. Пластический хирург отмечает, что не был бы столь категоричен. По его мнению, превосходная генетика знаменитости видна и сейчас.