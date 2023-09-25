Не только лицо, но и тело: сколько Алена Апина потратила на пластические операции
Пластический хирург Айрапетян оценил стоимость операций Апиной в миллионы рублей.
© Starface.ru
Пластический хирург Арташес Айрапетян высказался об изменениях, которые коснулись внешности популярной певицы Алены Апиной. Звезда сама не скрывала, что обращалась к специалистам, но о цене говорить не стала. Айрапетян в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» предположил, что она отдала за пластику до двух миллионов рублей!
Специалист напомнил, что 59-летняя артистка не отрицает вмешательства пластических хирургов. Но она не спешит делиться подробностями. В отличие от другой певицы Ирины Аллегровой, которая всегда была в одинаковом стройном весе, Апина, вероятно, работала не только над лицом, но и над телом.
«Не исключаю, что была проведена липосакция или липофилинг, возможно, даже не один раз. Не исключаю также, что была проведена абдоминопластика. Что касается лица, то скорее всего, около 10 лет назад была проведена блефаропластика и подтяжка СМАС либо нитевая. В целом, это стандартные процедуры для женщин, приближающихся к отметке 60. Все вместе обошлось артистке в полтора-два миллиона. Выглядит певица хорошо, очевидных следов хирургического вмешательства нет».
Арташес Айрапетян
Пластический хирург
Ранее пластический хирург Арташес Айрапетян разобрал внешность коллеги Апиной, Ирины Аллегровой. Эксперт предположил, сколько денег императрица отечественной сцены отдала за свою молодость и красоту.