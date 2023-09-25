Не только лицо, но и тело: сколько Алена Апина потратила на пластические операции

Пластический хирург Арташес Айрапетян высказался об изменениях, которые коснулись внешности популярной певицы Алены Апиной. Звезда сама не скрывала, что обращалась к специалистам, но о цене говорить не стала. Айрапетян в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» предположил, что она отдала за пластику до двух миллионов рублей!

Специалист напомнил, что 59-летняя артистка не отрицает вмешательства пластических хирургов. Но она не спешит делиться подробностями. В отличие от другой певицы Ирины Аллегровой, которая всегда была в одинаковом стройном весе, Апина, вероятно, работала не только над лицом, но и над телом.