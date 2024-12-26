«Нужно выкинуть старый шкаф»: что мешает Волочковой построить счастье с новым мужчиной
© Starface.ru
На днях балерина Анастасия Волочкова рассказала, что нашла нового возлюбленного, которому 45 лет. Но в интервью звезда не раз признавалась, что ее главным мужчиной в жизни был Сулейман Керимов. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» дала совет экс-приме Большого театра.
В жизни каждой женщины присутствует мужчина, который оставил самый незабываемый след в ее сердце. И присутствует он в прошлом и в ее голове. И неважно, как эти отношения закончились, беден он был или богат, запоминаются лишь накал страстей и эмоции, которые испытывала женщина в отношениях с этим мужчиной в моменте.
Для Анастасии Волочковой таким мужчиной был и остается Сулейман Керимов. И ни один из последующих избранников балерины не смог затмить масштаб его личности и отношения к Насте.
«Анастасия – сильная личность и кто бы что ни говорил, я уверена, что рано или поздно она справится с теми проблемами, которые случились в ее жизни за последние годы. Забыть Керимова не получится, а вот трансформироваться и пойти дальше в новые, здоровые отношения, вполне возможно для нее»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха убеждена: чтобы выйти из замкнутого круга, Насте надо перестать сравнивать всех своих мужчин с Сулейманом и принять тот факт, что все люди разные, а любовь не измеряется количеством корзин с цветами и объектами недвижимости.
«Как бы банально это ни прозвучало, но Волочковой надо «отпустить» Керимова из своей головы с благодарностью и открыть сердце для новых отношений, и возможно, в личной жизни у нее наступит счастливая полоса. Одним словом, выкинуть старый шкаф, чтобы на его место поставить новый, как бы дорог этот шкаф ни был. Прошлому – прошлое. Оно было и уже никогда не вернется. Мы живем сегодня и впереди будущее. Я желаю Анастасии признать это и начать смотреть на мужчин не через призму «а как бы это сделал Сулейман», а через призму «для чего мне нужен мужчина рядом». Это требует определенной работы, но я думаю, что Настя с этим справиться»,
Анна Осипова
Сваха