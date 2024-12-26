«Нужно выкинуть старый шкаф»: что мешает Волочковой построить счастье с новым мужчиной

На днях балерина Анастасия Волочкова рассказала, что нашла нового возлюбленного, которому 45 лет. Но в интервью звезда не раз признавалась, что ее главным мужчиной в жизни был Сулейман Керимов. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» дала совет экс-приме Большого театра.

В жизни каждой женщины присутствует мужчина, который оставил самый незабываемый след в ее сердце. И присутствует он в прошлом и в ее голове. И неважно, как эти отношения закончились, беден он был или богат, запоминаются лишь накал страстей и эмоции, которые испытывала женщина в отношениях с этим мужчиной в моменте.

Для Анастасии Волочковой таким мужчиной был и остается Сулейман Керимов. И ни один из последующих избранников балерины не смог затмить масштаб его личности и отношения к Насте.