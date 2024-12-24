«Не подлец и не разлучница»: почему актер Цыганов выбрал Юлию Снигирь
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Актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь счастливы вместе, но многие критикуют их пару из-за громкого ухода мужчины из семьи. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что думает об отношениях звезд.
Евгений Цыганов – талантливый, многогранный и очень работоспособный актер нашей современности. Это тот самый случай, когда в любой роли артист всегда органичен и на своем месте.
«Цыганов обладает невероятной мужской харизмой и тонким немногословным очарованием. Перед его пристальным, чуть грустным, взглядом не способна устоять любая женщина»,
Анна Осипова
Сваха
Союз с Юлией Снигирь породил много слухов и домыслов. Общественность негодовала: «Как он мог уйти от жены, которая родила ему семеро детей! Какой подлец! А как она, такая тихая и томная, могла увести многодетного отца из семьи!»
«Господа, ну хватит мыслить стереотипами. Любовь и ответственность по отношению к собственным детям либо есть, либо ее нет. И никакие штампы в документах не могут ее взрастить. Да и увести живого, а главное, взрослого человека, откуда либо, заставив его сделать выбор против своей воли, также невозможно. Поэтому, Цыганов не подлец, а Снигирь не разлучница»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила, что Цыганов родился 15 марта под знаком «Рыб». По ее словам, не могут рыбы, да еще и «шестерки» (6, 15, 24) жить без любви.
«Уверена, что отношения с супругой он заканчивал болезненно, в долгих раздумьях и использовал все шансы на спасение брака. А Снигирь – легкая, воздушная, как большинство «Близнецов», способна принимать любые смены настроения Евгения, да и рожденная 2 июня, как типичные «двойки» (2, 11, 20, 29), будучи прирожденным эмпатом и психологом, умеет ладить с абсолютно разными людьми и выстраивать с ними гармоничные отношения»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха Осипова убеждена, что Евгению легко с Юлией, она его понимает и принимает особенности характера актера. Эксперт считает, что в их союзе царит счастье и гармония.
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