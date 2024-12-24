«Не подлец и не разлучница»: почему актер Цыганов выбрал Юлию Снигирь

Актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь счастливы вместе, но многие критикуют их пару из-за громкого ухода мужчины из семьи. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что думает об отношениях звезд.

Евгений Цыганов – талантливый, многогранный и очень работоспособный актер нашей современности. Это тот самый случай, когда в любой роли артист всегда органичен и на своем месте.