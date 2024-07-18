Новая любовь или новые проекты: почему Михаил Галустян так сильно изменился внешне
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Сваха Анна Осипова рассказала о личной жизни юмориста и ведущего Михаила Галустяна. СМИ часто пишут о том, что мужчина сильно изменился внешне, занялся собой и сменил стиль. Некоторые связывают это с тем, что звезда хочет уйти в свободное плавание и ищет новую женщину. Эксперт высказалась на эту тему в беседе с сайтом «Страсти».
Михаил Галустян – ярчайший представитель индустрии современного юмора. Несмотря на свой достаточно молодой возраст, кажется, что Галустян был всегда, демонстрируя на сцене многогранный талант перевоплощения. Одна только Гадя Петрович Хренова чего стоит, а Михалыч из «Нашей Раши» до сих пор вызывает улыбку на наших лицах.
«Галустян производит впечатление задорного комика, который гениально веселит публику. Однако, это большая иллюзия, и в обычной жизни Михаил совершенно иной. На самом деле Галустян достаточно жесткий, требовательный и серьезный мужчина. Крепкий предприниматель, продюсер собственной компании, он не имеет ничего общего со своим экранным образом. Он столько лет в юморе, что мгновенно входит в образ нашего любимого Жорика Вартанова или трогательного Равшана. Он постоянно в развитии, в движении, в профессиональной реализации».
Анна Осипова
Сваха
Невероятное преображение Галустяна в последнее время породило множество слухов, якобы, такие трансформации не бывают случайны и не замешана ли здесь какая-то таинственная незнакомка.
«Вы серьезно? Успокойтесь! Мужчина-Скорпион не способен быть таким «дешёвым» и променять свою крепкую семью ради сомнительной интрижки. Предать и дискредитировать самых близких людей неприемлемо для него, так как сам Михаил не терпит предательства по отношению к себе. К тому же его жена, прекрасная Виктория, настоящая красавица, которая прошла с ним огонь, воду и медные трубы, родила ему двух прекрасных дочерей и на протяжении стольких лет любит, понимает и вдохновляет своего знаменитого мужа, несмотря на его непростой характер. Одним словом, идеальная женщина и, я уверена, Михаил это ценит и бережёт».
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила, что новый имидж не более как новый этап в жизни Галустяна, переоценка ценностей и фокус на себя, на свое здоровье, да и просто смена образа для новых творческих проектов.
«А грязные сплетни – это издержки публичности, учитывая, что Галустян «не был замечен» и имеет кристальную репутацию крепкого семьянина, для которого фундаментальные ценности не пустой звук. За Михаила можно только порадоваться, а разочарованным сплетникам рекомендую заняться своей жизнью, чтобы было некогда фантазировать по поводу чужой».
Анна Осипова
Сваха
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