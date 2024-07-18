Новая любовь или новые проекты: почему Михаил Галустян так сильно изменился внешне

Сваха Анна Осипова рассказала о личной жизни юмориста и ведущего Михаила Галустяна. СМИ часто пишут о том, что мужчина сильно изменился внешне, занялся собой и сменил стиль. Некоторые связывают это с тем, что звезда хочет уйти в свободное плавание и ищет новую женщину. Эксперт высказалась на эту тему в беседе с сайтом «Страсти».

Михаил Галустян – ярчайший представитель индустрии современного юмора. Несмотря на свой достаточно молодой возраст, кажется, что Галустян был всегда, демонстрируя на сцене многогранный талант перевоплощения. Одна только Гадя Петрович Хренова чего стоит, а Михалыч из «Нашей Раши» до сих пор вызывает улыбку на наших лицах.