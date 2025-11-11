«Ничего подобного»: как Никите Преснякову приписали похудение на фоне стресса
Никита Пресняков после развода с женой Аленой Красновой остался один в США и обеспокоил поклонников снимком, на котором показался поклонникам слишком худым. Врач-диетолог, нутрициолог, паразитолог, врач-терапевт, сомнолог Анна Цуканова в беседе с сайтом «Страсти» заверила, что поводов для волнения нет, и с весом у внука Аллы Пугачевой все в порядке.
«Поклонники зачастую слишком бурно реагируют на изменение внешности своих любимцев, а иногда даже выдумывают то, чего на самом деле нет. Так и произошло в комментариях к фото Никиты Преснякова, где его назвали худым. На самом деле он никогда не был толстым, при своем росте 192 сантиметра он весит около 79 килограммов»
Анна Цуканова
врач-диетолог, нутрициолог, паразитолог, врач-терапевт, сомнолог
Согласно расчетам нутрициолога, индекс массы тела (ИМТ) 34-летнего Никиты равен 21,4, что является нормой (18,5−25).
Кроме того, доктор Цуканова обратила внимание на более ранние снимки Преснякова-младшего, на которых он выглядит еще более худощавым.
«У него абсолютно нормальное спортивное телосложение и ни о какой болезненной худобе тут и речи быть не может. „Задумчивое выражение лица“ является следствием переживаний по поводу недавнего развода со своей супругой. Сопереживая своему кумиру, поклонницы явно приписали ему похудение на фоне стресса. Конечно, все по-разному переживают стресс, но тут мы ничего подобного не видим»
Напомним, в августе этого года Никита Пресняков развелся с женой Аленой Красновой. После расставания она вернулась в Москву, а внук Аллы Пугачевой остался в США.
Ранее Никита Пресняков ответил на критику своей внешности. Он отметил, что не худой, а «в форме».