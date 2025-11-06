«В форме»: похудевший в США Никита Пресняков ответил на критику своей внешности

Никита Пресняков после развода с Аленой Красновой остался один в США. В личном блоге 34-летний внук Аллы Пугачевой опубликовал новую фотографию и обеспокоил подписчиков чрезмерной худобой.

Никита предстал на снимке в черном джемпере и джинсах на фоне разрисованной граффити стены. Образ он дополнил бусами. При этом одежда подчеркнула угловатость фигуры Преснякова-младшего.

«Никита худой», —отметили комментаторы.

В ответ сын Кристины Орбакайте поспешил заверить, что с ним все в порядке. Он лаконично написал: «В форме».

Ранее певец Владимир Пресняков анонсировал возвращение эмигрировавшего в 2022 году сына. По его словам, Никита вскоре завершит работу в США и прилетит в Москву. В настоящее время на чужбине его якобы держит только контракт – он должен снять три клипа.