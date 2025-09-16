«Чтобы будущий муж не сомневался»: зачем Седокова ретуширует свои детские фото

Анна Седокова, похоже, решила пойти еще дальше: теперь она «дорабатывает» даже свои детские фотографии. В сети появились снимки из ее архива, где даже семилетняя Аня выглядит так, будто только что вышла от визажиста. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский объяснил, что хотела сказать звезда.

«Смешно? Скорее, показательно. Ведь это уже не про прыщик на щеке или неудачное освещение. Это про то, что фильтр стал рефлексом. Когда идеал встроен внутрь, рука автоматически тянется к слайдеру — даже если фото сделано тридцать лет назад.»