«Чтобы будущий муж не сомневался»: зачем Седокова ретуширует свои детские фото
Анна Седокова, похоже, решила пойти еще дальше: теперь она «дорабатывает» даже свои детские фотографии. В сети появились снимки из ее архива, где даже семилетняя Аня выглядит так, будто только что вышла от визажиста. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский объяснил, что хотела сказать звезда.
«Смешно? Скорее, показательно. Ведь это уже не про прыщик на щеке или неудачное освещение. Это про то, что фильтр стал рефлексом. Когда идеал встроен внутрь, рука автоматически тянется к слайдеру — даже если фото сделано тридцать лет назад.»
«В случае Седоковой это проявляется предельно наглядно. Она словно не может позволить себе быть «обычной» ни в настоящем, ни в воспоминаниях: детские фото проходят через тот же фильтр идеальности, что и нынешние. Здесь речь не про то, чтобы скрыть детские недостатки, а про навязчивое желание доказать, что ее красота была вечной и безупречной. В эпоху, где идеальность стала валютой, даже архив детства нужно «дотянуть» до стандартов глянца. Ретушь становится способом убедить всех: «я всегда была такой» — не только Седокова, но и многие звезды и звездочки соцсетей пытаются переписать свое прошлое под нынешний образ. Всегда роковые, всегда безупречные — будто время обязано соответствовать их легенде»,
Станислав Самбурский
Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог»
Психолог поясняет, что зритель не всегда это видит. И тут впору удивляться, как удалось остановиться на фильтре для лица и не дорисовать еще талию и ноги — чтобы из детского снимка получилась полноценная doll.
«Именно поэтому комично, когда взрослые стандарты прикладывают к ребенку с косичками и веснушками. Это как надеть на школьное фото фильтр «инстадива» — диссонанс, который заставляется язвительно усмехнуться. И если смотреть честно на ситуацию, все это похоже на то, что Анне так хочется снова замуж, что даже детские фото проходят предпродажную подготовку. Чтобы будущий муж не сомневался: дети будут — куколки, идеальные с пеленок»,
Психолог считает, что есть в этом и другой слой поведения Анны — контроль над легендой. У мировых звезд вроде Анджелины Джоли этим занимается целая армия менеджеров и адвокатов: они создают образ милой и благородной, и наружу никогда не просачивается то, что ломает миф.
«А я как психолог понимаю: в реальности Джоли вовсе не ангел — очень похоже, что за фасадом скрывается злобная, расчетливая натура, тщательно прикрытая пиаром. У Седоковой же нет такой толпы помощников, поэтому все приходится делать самой. Вот и выходит местами нелепо: биография-бренд, где даже детские фото проходят ретушь, становится ее личной «подготовкой к продаже образа» к новой версии себя, к следующему этапу, к новому роману»,
Самбурский отметил, что все же, за этой стратегией прячется знакомый многим страх: без идеального образа ты будто незащищен.
«Но парадокс в том, что именно несовершенство часто и делает человека настоящим. Фильтр может переписать прошлое, но не способен стереть память тех, кто видел тебя живой. А публике, привыкшей к глянцу, всегда интереснее то, что просачивается между строк — настоящая жизнь, а не кукольный миф»,
