«Неудовлетворительное состояние»: что не так с лицом актрисы Банщиковой
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Анна Банщикова несколько отличается от актрис, которые тратят на свою внешность много сил и времени. Звезда не один раз подчеркивала, что принципиально не следит за своим весом, любит вкусно поесть и даже не имеет дома весов.
Многочисленные процедуры по омоложению она тоже не считает обязательным, а вовсе даже наоборот. Анна как-то признавалась, не отрицательно относится к попыткам женщин за 40 выдавать себя за 18-летних. Из процедур она делает только массаж лица, что доставляет ей удовольствие.
Портал «Страсти» попросил пластического хирурга и врача дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову изучить последние фото актрисы и оценить, насколько хорошо выглядит Анна для своего возраста и какие процедуры ей можно посоветовать.
«Я уважаю право женщины выбирать – стареть естественным путем или же обращаться к помощи косметологов или пластических хирургов. Но все-таки, по моему мнению, существует необходимый набор манипуляций, направленный на уход за собой, этакий must have любой даже не актрисы, а просто любой женщины. Лично для меня это такая же неотъемлемая часть жизни, как элементарная гигиена. Проснуться с утра и нанести сыворотку ухаживающую, крем. Два раза в неделю сделать масочки по проблемной коже. Это тот элементарный минимум, который делается дома».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Специалист дала несколько советов звезде. Для начала она обратила внимание на линию улыбки. Видно, что актриса любит широко улыбаться. Но, как считает хирург, ей стоит показаться стоматологу.
«Что касается лица – однозначно повышенного ухода и внимания требует зона вокруг глаз. Я даже говорю не об избытке кожного лоскута, который присутствует, а о самом качестве кожи. Бывает девушки с прямыми показаниями к блефаропластике из-за нависающего кожного лоскута, жировых грыж и так далее, но качество кожи вокруг глаз при этом у них хорошее, и кожа не выглядит сморщенной и потерявшей былую упругость. В данном же случае, помимо большого избыточного кожного лоскута, мы еще видим неудовлетворительное состояние самой кожи. Что, по моему мнению, однозначно сигнализирует о необходимости сделать блефаропластику».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Специалист заметила, что переходная складка уже достигла ресничного края, а это является уже не эстетической необходимостью, а прямым медицинским показанием для блефаропластики. Было проведено множество исследований и доказано, что это негативно влияет на зрение.
«С лицом ситуация получше. Слой подкожного жира хорош, он помогает лицу быть в таком как бы «налитом» состоянии, и в то же время как отсутствие избыточной прослойки жира не позволяет лицу поплыть вниз. Ну и отдельно могу отметить выбор одежды. Наверное, очень моложавая, с подростковой фигурой женщина может себе позволить носить откровенные наряды. Однако на дамах в теле чрезмерное декольте выглядит неуместно и вульгарно. Но здесь уже вопросы не про косметологию».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог