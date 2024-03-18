«Неудовлетворительное состояние»: что не так с лицом актрисы Банщиковой

Анна Банщикова несколько отличается от актрис, которые тратят на свою внешность много сил и времени. Звезда не один раз подчеркивала, что принципиально не следит за своим весом, любит вкусно поесть и даже не имеет дома весов.

Многочисленные процедуры по омоложению она тоже не считает обязательным, а вовсе даже наоборот. Анна как-то признавалась, не отрицательно относится к попыткам женщин за 40 выдавать себя за 18-летних. Из процедур она делает только массаж лица, что доставляет ей удовольствие.

Портал «Страсти» попросил пластического хирурга и врача дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову изучить последние фото актрисы и оценить, насколько хорошо выглядит Анна для своего возраста и какие процедуры ей можно посоветовать.