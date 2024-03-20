Необходимо удалить: врач раскрыла проблему с лицом Марии Мироновой
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В прошлом году Мария Миронова отметила 50-летний юбилей. Но глядя на хрупкую актрису, сложно поверить в эти цифры. Мария действительно выглядит намного моложе своих лет. Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти», что актрисе можно улучшить в своей внешности и какие для этого предпочесть методики.
«Мария выглядит для своих лет неплохо, но мы видим некоторую пастозность, что проявляется в сглаживании контуров естественных костных выступов и рельефа мышц. Можем предположить, что присутствует нарушение функции почек. Если смотреть на область под глазами, зачастую такая картина бывает, когда присутствует грыжа нижнего века. Бывает, вместо того чтобы удалить грыжу, ее пытаются закамуфлировать филлером на основе гиалуроновой кислоты, тем самым состояние это усугубляя и ухудшая. Это все могут быть мои предположения».
Мадина Байрамукова
Врач дерматолог-косметолог
Специалист не увидела у актрисы подтяжек и оперативных вмешательств, а если они и были, то сделано все аккуратно и деликатно. По словам Мадины, учитывая возраст женщины и ее хрупкое телосложение, можно предположить, что она увлекалась дермальными филлерами.
«Я бы посоветовала поменять подход к инъекционным методикам. Иногда, чтобы визуально улучшить ситуацию, бывает достаточно удалить старые филлеры, которые с течением времени могут начинать тянуть на себя воду, смещаться, мигрировать, врастать фиброзом. Зачастую достаточно просто их удалить и обновить контурную пластику лица в более корректных зонах. Также я посоветовала бы ей сделать выбор в пользу филлеров на основе полимолочной кислоты, гидроксиапатита кальция и отказаться от введения филлеров в мягкие ткани, а только ставить их надкостнечно».
Мадина Байрамукова
Врач дерматолог-косметолог
Специалист также заявила о необходимости сделать выбор в пользу омолаживающих процедур — это, например, векторный лифтинг, различные аппаратные методики вроде игольчатого RF-лифтинга Fractora, Альтера-терапии (Ultherapy) и RF-лифтинга Thermage. Словом, всех тех процедур, которые влияют на качество кожи. В определенный момент Марии может понадобиться помощь хирурга, но пока она может обойтись и без этого, считает Мадина.
Ранее хирург Байрамукова заявила, что актрисе Банщиковой необходима блефаропластика.