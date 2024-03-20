Необходимо удалить: врач раскрыла проблему с лицом Марии Мироновой

«Мария выглядит для своих лет неплохо, но мы видим некоторую пастозность, что проявляется в сглаживании контуров естественных костных выступов и рельефа мышц. Можем предположить, что присутствует нарушение функции почек. Если смотреть на область под глазами, зачастую такая картина бывает, когда присутствует грыжа нижнего века. Бывает, вместо того чтобы удалить грыжу, ее пытаются закамуфлировать филлером на основе гиалуроновой кислоты, тем самым состояние это усугубляя и ухудшая. Это все могут быть мои предположения».