«Некрасивая история с «изменой»: почему Наташа Королева променяла Николаева на Глушко

Наташа Королева не только главная Русалка советской эстрады, но и заслуженная артистка России, которая прославилась своими нетленными хитами в конце 90-х. Но поклонники говорят не только о творчестве артистки, но и о ее личной жизни. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» объяснила, почему Наташа променяла талантливого композитора Игоря Николаева на танцовщика Сергея Глушко.

Певица в творчестве с раннего детства и всегда была в центре внимания на всех школьных и городских мероприятиях в своем родном Киеве, что впоследствии помогло ей проявить свои таланты уже в Москве на большой сцене. Молодую певицу даже звали на обучение в престижный Университет Рочестера, но девушка предпочла Америке Москву, где и состоялась судьбоносная встреча с композитором Игорем Николаевым.

Николаев разглядел в юном даровании большой талант и написал для Наташи хит всех времен и народов «Желтые тюльпаны», который кардинально изменил жизнь их обоих.

Популярность зашкаливала: полные стадионы, известность по всему постсоветскому пространству и далеко за его пределами. В 1992 году Николаев записал с Королевой совместный дуэт «Дельфин и русалка» и вот тогда стало для всех понятно, что это не только творческий союз, но и нечто большее. Нахождение друг с другом 24/7, казалось, не оставила им шансов не быть вместе, и таким образом образовался не только творческий тандем, но семейный, который просуществовал 10 лет.