«Некрасивая история с «изменой»: почему Наташа Королева променяла Николаева на Глушко
© Дмитрий Коробейников/Dmitry Korobeynikov/ZERKALO/East News
Наташа Королева не только главная Русалка советской эстрады, но и заслуженная артистка России, которая прославилась своими нетленными хитами в конце 90-х. Но поклонники говорят не только о творчестве артистки, но и о ее личной жизни. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» объяснила, почему Наташа променяла талантливого композитора Игоря Николаева на танцовщика Сергея Глушко.
Певица в творчестве с раннего детства и всегда была в центре внимания на всех школьных и городских мероприятиях в своем родном Киеве, что впоследствии помогло ей проявить свои таланты уже в Москве на большой сцене. Молодую певицу даже звали на обучение в престижный Университет Рочестера, но девушка предпочла Америке Москву, где и состоялась судьбоносная встреча с композитором Игорем Николаевым.
Николаев разглядел в юном даровании большой талант и написал для Наташи хит всех времен и народов «Желтые тюльпаны», который кардинально изменил жизнь их обоих.
Популярность зашкаливала: полные стадионы, известность по всему постсоветскому пространству и далеко за его пределами. В 1992 году Николаев записал с Королевой совместный дуэт «Дельфин и русалка» и вот тогда стало для всех понятно, что это не только творческий союз, но и нечто большее. Нахождение друг с другом 24/7, казалось, не оставила им шансов не быть вместе, и таким образом образовался не только творческий тандем, но семейный, который просуществовал 10 лет.
«Игорь – человек взрослый, непростой, с многогранным творческим талантом, Козерог по гороскопу, что предполагает достаточно тяжелый, фундаментальный характер. Рядом с ним сможет быть покладистая, понимающая и спокойная женщина, что подтверждает его последующий счастливый брак с Юлией Проскуряковой. Наташа – напротив, легкая, порхающая и воздушная, как многие Близнецы и, конечно же, на тот момент, еще совсем молодая девушка. Для сохранения брака Игорю не хватило терпения, Наташе – житейской мудрости».
Анна Осипова
Сваха
Бурный роман Королевой с Сергеем Глушко развивался стремительно, и никто не воспринимал эти отношения всерьез. Каково же было удивление публики, когда Наташа родила от Сергея сына, и они узаконили свои отношения.
«Чем Глушко взял Королеву? Да все очень просто. Сергей Рыбы по гороскопу, а это предполагает мужскую харизму, сотый левел эмпатии, невероятную романтичность и чувственность во всем. Да и что уж скрывать, он до сих пор хорош собой, а больше 20 лет назад вряд ли можно было устоять перед его безусловным обаянием. Им попросту хорошо вместе: нет груза серьезности, в их паре легко и весело, оба с прекрасным чувством юмора, творческим креативом и они по-прежнему молоды душой. И даже некрасивая история с «изменой» Тарзана не смогла разрушить их крепкий брак, потому что Наташа из маленькой неопытной девочки превратилась в мудрую женщину, которая понимает истинную ценность настоящей любви!»
Анна Осипова
Сваха
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