«Не увидим никаких шрамов»: как Стас Костюшкин вернул себе волосы с помощью операции

Врач-трихолог и косметолог в клинике Graft clinic Анастасия Курская высказалась об операции по пересадке волос у певца Стаса Костюшкина. Многие поклонники заметили изменения во внешности 52-летней звезды. Дело в том, что он перенес процедуру, которая позволила ему отрастить густую шевелюру. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» специалист объяснила, как это произошло.

Курская отметила, что определить, пересаживал человек волосы или нет, может только специалист, который знаком с этим делом. Эксперт сразу поняла, что певец прибегал к данной процедуре. Он часто прячется под головными уборами, но есть снимки, на которых Стас позирует без них.