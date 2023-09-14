«Не увидим никаких шрамов»: как Стас Костюшкин вернул себе волосы с помощью операции
Трихолог Курская прокомментировала операцию по пересадке волос у Стаса Костюшкина.
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Врач-трихолог и косметолог в клинике Graft clinic Анастасия Курская высказалась об операции по пересадке волос у певца Стаса Костюшкина. Многие поклонники заметили изменения во внешности 52-летней звезды. Дело в том, что он перенес процедуру, которая позволила ему отрастить густую шевелюру. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» специалист объяснила, как это произошло.
Курская отметила, что определить, пересаживал человек волосы или нет, может только специалист, который знаком с этим делом. Эксперт сразу поняла, что певец прибегал к данной процедуре. Он часто прячется под головными уборами, но есть снимки, на которых Стас позирует без них.
«Во-первых, стоит обратить внимание на линию роста волос: у него очень четкая, без естественных изгибов линия роста волос, что говорит в пользу пересадки. Также, глядя на эту линию, можно предположить, что страной пересадки была Турция, потому что именно турки любят делать пациентам такие четкие линии. В Америке, например, в этой линии было бы больше изгибов и были бы больше загнуты височные углы».
Анастасия Курская
Врач-трихолог и косметолог в клинике Graft clinic
Специалист обратила внимание на густоту волос: в норме по передней линии у нас растут единичные волосы и дальше постепенно они загущаются – примерно через один см от края. Если посмотреть на Костюшкина, густота остается невысокой. По височным углам тоже можно определить, делал ли мужчина пересадку волос. Но многие задаются вопросом, почему нет никаких шрамов и рубцов?
«Если посмотреть на затылок, то мы не увидим никаких шрамов, рубцов, но можем разглядеть лишь не значительное поредение волос. Это значит, что он делал пересадку бесшовным методом FUE».
Анастасия Курская
Врач-трихолог и косметолог в клинике Graft clinic
Ранее пластический хирург Байрамукова прокомментировала внешность Стаса Костюшкина. Она похвалила мужчину за спортивную форму, но нашла один минус в его облике.