«Стоит ему улыбнуться»: как Стас Костюшкин испортил свою внешность
Пластический хирург Байрамукова назвала один минус во внешности Стаса Костюшкина.
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Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, как певец Стас Костюшкин испортил свою внешность. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт назвала единственный минус в облике артиста.
Хирург призналась, что не видит следов пластики на лице звезды. По ее мнению, Костюшкин прекрасно выглядит благодаря спорту и здоровому образу жизни.
«Обычно мужчины начинают бороться с возрастными изменениями с ботокса. Если посмотреть на Стаса, то у него прослеживаются следы мимической активности верхней трети лица. Скорее всего ни ботокса, ни подтяжек, ни чего-то еще в принципе нет и не было. Он в свои 52 выглядит на хорошие, ухоженные, здоровые 52».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Мадина Байрамукова считает, что люди делают выводы о пластике после того, как видят молодое и спортивное тело артиста. Но он добивается этого сам, с помощью регулярных тренировок с комплексом силовых упражнений, направленных на рост тех или иных групп мышц. Эксперт не исключает, что Стас на протяжении долгих лет восполняет уровень тестостерона, принимая внутрь препараты гормонозаместительной терапии.
«На мой взгляд, певец не гонится за какими-то достижениями в области косметологии и пластической хирургии. Однако он прибегает к определенным препаратам для поддержания мужского гормонального фона на очень высоком уровне. Его физическая форма и моложавость – это результат грамотно подобранной заместительной гормонотерапии и того, что он по 6-8 часов в неделю проводит в спортзале».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Пластический хирург подчеркивает, что артист с годами не стареет, а выглядит еще более мужественно. Все изменения гармоничны. Но у Костюшкина есть и недостатки, правда, только один.
«Единственный минус, по моему мнению, это его чересчур белоснежные виниры. Он такой моложавый, накачанный, рельефный, при этом в меру морщинистый, но стоит ему улыбнуться, все видят сплошную белизну во рту. Такого эффекта быть не должно».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Эксперт пояснила, что генетически у мужчин на 2-3 тона зубы темнее, чем у женщин.