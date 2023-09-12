«Стоит ему улыбнуться»: как Стас Костюшкин испортил свою внешность

«Обычно мужчины начинают бороться с возрастными изменениями с ботокса. Если посмотреть на Стаса, то у него прослеживаются следы мимической активности верхней трети лица. Скорее всего ни ботокса, ни подтяжек, ни чего-то еще в принципе нет и не было. Он в свои 52 выглядит на хорошие, ухоженные, здоровые 52».