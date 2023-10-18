Не только спорт: шрам выдал пластическую операцию на теле Свиридовой
Пластический хирург Вдовин разглядел на животе Свиридовой шрам после липосакции.
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Пластический хирург Александр Вдовин рассказал о возможных операциях, которые делала певица Алена Свиридова. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт признался, что заметил шрам на животе 61-летней артистки. Скорее всего, звезда прибегла к липосакции.
«Алена Свиридова выглядит хорошо, и видно, что она активно занимается спортом, возможно, соблюдает диету. Она совершенно точно не делала маммопластику (пластику груди)».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Пластический хирург обратил внимание на лицо знаменитости, но не увидел следов хирургического вмешательства. По мнению Вдовина, все проблемы в этой области решаются с помощью косметологических методов.
«Инъекции нейропротеинов (ботулотоксин), гиалуроновой кислоты для поддержания эластичности и увлажнения. Скорее всего, присутствуют аппаратные методики, направленные на сокращение кожного лоскута, подтяжку кожи, минимизацию морщин, уплотнение кожи».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Несмотря на любовь к спорту, Свиридова могла обратиться к пластическому хирургу за помощью из-за своей фигуры. Эксперт отметил, что у Алены спортивный животик, но разглядел шрам.
«Делала липосакцию передней брюшной полости, и, если приглядеться попристальнее к фотографиям в бикини, то заметен небольшой шрам в нижней части живота. Возможно, также имела место абдоминопластика с переносом пупка. После липосакции была проведена процедура липоскульптурирования, которая как раз позволяет получить не плоский, а именно спортивный животик».
Александр Вдовин
Пластический хирург
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