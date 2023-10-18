Не только спорт: шрам выдал пластическую операцию на теле Свиридовой

«Делала липосакцию передней брюшной полости, и, если приглядеться попристальнее к фотографиям в бикини, то заметен небольшой шрам в нижней части живота. Возможно, также имела место абдоминопластика с переносом пупка. После липосакции была проведена процедура липоскульптурирования, которая как раз позволяет получить не плоский, а именно спортивный животик».