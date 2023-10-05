«Частый гость у косметолога»: почему поклонники перестали узнавать певца Витаса
Пластический хирург Вдовин считает, что певец Витас сильно увлекается ботоксом.
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Пластический хирург Александр Вдовин предположил, какие процедуры делает певец Витас. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт пояснил, что 44-летний исполнитель слишком увлекся ботоксом.
По мнению пластического хирурга, у знаменитости наблюдаются проблемы с весом. Именно поэтому поклонники не узнают любимого артиста. Но дело не только в этом.
«Заметно, что он сильно увлекается ботоксом и, возможно, филлерами на основе гиалуроновой кислоты. На этих фотографиях у него уже не наблюдается второго подбородка, но, скорее всего, это не результат липосакции – певец мог прибегнуть к инъекционному липолизу. Судя по состоянию кожи и вышеперечисленным процедурам, он частый гость у косметолога: прибегает не только к инъекционным, но и аппаратным методикам. Скорее всего делал блефаропластику. Но проблему нависания верхнего века это не решило».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Эксперт сравнил снимки знаменитости разных лет, а в особенности его нынешний облик. Александр Вдовин дал совет Витасу.
«Ему показан эндоскопический лифтинг, другими словами, подтяжка лба, которая устранит нависание верхнего века и сможет поднять надбровные дуги. В результате взгляд получится открытый. Также можно было бы рекомендовать артисту удаление комков Биша, потому что они тоже у него присутствуют и, как мы видим, дополнительно утяжеляют ткани лица. Как вариант, можно прибегнуть к темпоральному височному лифтингу в сочетании с удалением комков Биша и коррекцией слизистой».
Александр Вдовин
Пластический хирург
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