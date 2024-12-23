«Как было у родителей»: почему Родион Газманов много лет одинок
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Родион Газманов – российский певец, композитор, поэт, актер и телеведущий. Несмотря на самостоятельные достижения в собственной жизни, Газманов-младший до сих пор ассоциируется с популярнейшей в 90-е годы песней «Люси» и со своим знаменитым отцом, исполнителем легендарного «Эскадрона», Олегом Газмановым.
Родион производит впечатление очень достойного, симпатичного и талантливого молодого мужчины, но при всех своих положительных качествах, до сих пор не женат и так и не обзавелся наследником. Многих интересует вопрос, почему Родион так и ходит в завидных российских холостяках? На него ответила сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти».
«Я предполагаю, что большая часть жизни Газманова-младшего была посвящена доказательствам своей значимости Газманову-старшему. Громкую фамилию всегда приходится оправдывать и если посмотреть на детей знаменитых родителей, то большинство из них либо долго и упорно самостоятельно шли к своей цели без помощи звездных родственников, либо имеют посредственные способности, либо вообще находятся в тени предков и «не отсвечивают»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха убеждена, что у Родиона нет проблем со знакомствами и хороших невест вокруг него очень много, выбирай – не хочу. Но есть моменты, которые сам Родион не разрешает себе пережить, возможно, сомневается в своей способности создать крепкую семью и предпочитает «лучше не пробовать вовсе, чем потом разводиться, как было у его родителей».
«Родион родился 3 июля под знаком зодиака «Рак». Водная стихия – это всегда эмоции, сомнения, потребность в большой любви. «Тройка» - это блеск, оптимизм, любовь к жизни и красота. Вот Родион и занимается пока что достижениями в карьере и творчестве, а спутница жизни у него появится только тогда, когда он будет в ней полностью уверен на сто процентов. К сожалению, так не бывает, и предугадать, насколько женщина будет подходящей женой, практически невозможно. Надо пробовать и не бояться рассчитывать не только на себя, но и на партнера. А Родион привык доверять только себе»,
Анна Осипова
Сваха
Анна Осипова порекомендовала Родиону научиться доверять Миру. Она убеждена, что как только он начнет это делать, к нему обязательно притянется именно та, которая сможет украсить его жизнь и наполнить его настоящим семейным счастьем!
Ранее сваха Анна Осипова раскрыла секрет крепкого брака Стаса Михайлова.