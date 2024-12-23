«Как было у родителей»: почему Родион Газманов много лет одинок

Родион Газманов – российский певец, композитор, поэт, актер и телеведущий. Несмотря на самостоятельные достижения в собственной жизни, Газманов-младший до сих пор ассоциируется с популярнейшей в 90-е годы песней «Люси» и со своим знаменитым отцом, исполнителем легендарного «Эскадрона», Олегом Газмановым.

Родион производит впечатление очень достойного, симпатичного и талантливого молодого мужчины, но при всех своих положительных качествах, до сих пор не женат и так и не обзавелся наследником. Многих интересует вопрос, почему Родион так и ходит в завидных российских холостяках? На него ответила сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти».