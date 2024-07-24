«Не очень счастливая женщина»: почему Зарубина не оставляет в покое экс-мужа Малинина
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о браках певца Александра Малинина. Эксперт объяснила, может ли быть такое, что мужчина в отношениях с одной женщиной – нарцисс и абьюзер, а с другой – примерный семьянин.
«Женщина решает все! Стоит посмотреть на образцовую супружескую пару Александра и Эммы Малининых, как становится очевидным, что рядом с мудрой, красивой и понимающей женщиной мужчина не просто расцветает, а добивается ради нее самых небывалых высот, как в жизни, так и в карьере. В любого мужчину надо верить, а в мужчину-Скорпиона, кем является Александр – тем более».
Анна Осипова
Сваха
Малинин не всегда был таким любящим мужем и идеальным отцом. Его бывшая жена, Ольга Зарубина, на каждом шагу трубит о том, каким он был ужасным мужем и никчемным отцом. Так был ли Малинин абьюзером и нарциссом в браке с Зарубиной?
«Никто не знает. Времени прошло много, да и не верю я обиженным женщинам, которые без стеснения вытряхивают грязное белье из шкафа на всеобщее обозрение, тем самым, не так унижая своего обидчика, как саму себя».
Анна Осипова
Сваха
Эксперт напомнила о том, что Малинин – всеобщий любимец, востребованный певец, непревзойденный исполнитель романсов, от которого млеет большая часть женского населения нашей страны, при этом, он хорош собой, ухожен и всегда в окружении любящей семьи.
«Я очень сочувствую Ольге, но она не очень востребованная певица и не очень счастливая женщина, что объясняет ее постоянные «заходы» в сторону Малинина с разных сторон. Чего стоило публичное унижение собственной дочери на всю страну ради хайпа и денег, но только унизила она не Малинина, а себя и ни в чем не повинную девочку, которая, уверена, была надолго травмирована этой абсолютно дикой ситуацией. Но мы не вправе осуждать ее, каждый транслирует ровно то, чем наполнен».
Анна Осипова
Сваха
Сваха подчеркнула, что нынешней семье Малинина ничего не страшно, они как броня друг для друга. Она привела в пример выражение: «Собаки лают – караван идет». По мнению Анны, копаться в чужой жизни им некогда, так как они заняты своей, такой интересной, наполненной любовью и уважением друг к другу.
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