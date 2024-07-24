«Не очень счастливая женщина»: почему Зарубина не оставляет в покое экс-мужа Малинина

«Я очень сочувствую Ольге, но она не очень востребованная певица и не очень счастливая женщина, что объясняет ее постоянные «заходы» в сторону Малинина с разных сторон. Чего стоило публичное унижение собственной дочери на всю страну ради хайпа и денег, но только унизила она не Малинина, а себя и ни в чем не повинную девочку, которая, уверена, была надолго травмирована этой абсолютно дикой ситуацией. Но мы не вправе осуждать ее, каждый транслирует ровно то, чем наполнен».