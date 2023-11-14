«Не обошлось без ботокса»: солист «На-На» Политов перенес целый ряд процедур для омоложения

Пластический хирург Ольга Рабодзей прокомментировала внешность солиста легендарной группы «На-На» Владимира Политова. Она в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала о том, что 52-летний певец прибегал к услугам специалистов и не пожалел денег на красоту.

Безупречная внешность уже много лет помогает Политову сохранять звание секс-символа нашей эстрады. Как утверждает сам исполнитель легендарной песни «Фаина», секретов его молодости нет. Певец живет полноценной жизнью и ни в чем себе не отказывает.