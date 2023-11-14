«Не обошлось без ботокса»: солист «На-На» Политов перенес целый ряд процедур для омоложения
Хирург Рабодзей считает, что солист «На-На» Политов делал лазерное омоложение.
© Kashaev Pavel/East News
Пластический хирург Ольга Рабодзей прокомментировала внешность солиста легендарной группы «На-На» Владимира Политова. Она в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала о том, что 52-летний певец прибегал к услугам специалистов и не пожалел денег на красоту.
Безупречная внешность уже много лет помогает Политову сохранять звание секс-символа нашей эстрады. Как утверждает сам исполнитель легендарной песни «Фаина», секретов его молодости нет. Певец живет полноценной жизнью и ни в чем себе не отказывает.
«Что касается прекрасной фигуры Владимира Политова, то тут, скорее всего, дело в регулярных занятиях спортом и активном образе жизни, а вовсе не в волшебстве пластического хирурга. А вот про внешность почти с уверенностью могу сказать, что певец обращался к специалистам, чтобы скрыть свои возрастные изменения».
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
Некогда такие странные слова как ботокс, филеры, мезотерапия, кислотный пилинг и многие другие, которые хорошо знали и использовали в своей жизни представительницы прекрасного пола, для мужчин, наоборот, были очень непонятными и пугающими. Но не так давно ситуация изменилась, и сильный пол решили сохранять свою молодость и привлекательность. Тем более это касалось представителей шоу-бизнеса.
«Думаю, что Владимир Политов не стал исключением из этого правила. И чтобы сохранить свою кожу свежей и молодой, провел инъекционное омоложение. Это безоперационные процедуры, которые помогают скрыть или уменьшить возрастные и эстетические изменений кожи.
Судя по эффекту, известный исполнитель отдает предпочтение биоревитализации, во время которой под кожу вводится гиалуроновая кислота. Благодаря этой процедуре достигается быстрый омолаживающий эффект, замедляется процесс старения. Эта медицинская манипуляция помогает избежать обвисания и поддерживает контур лица. Скорее всего, гиалуроновой кислотой были скорректированы и скулы».
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
Изучив фотографии солиста «На-На» эксперт обратила внимание на его свежий и достаточно ровный тон кожи.
«Это говорит о проведении процедуры лазерного омоложения. Также допускаю кислотный пилинг и мезотерапию, немного болезненные, но достаточно приятные манипуляции с потрясающим эффектом.
Конечно, не обошлось без ботокса. С его помощью популярному исполнителю разгладили лоб, межбровье и область вокруг глаз, минимизировав тем самым количество морщин в этих зонах. А вот в носослезную борозду артисту эстрады укололи филлер».
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
Эксперт отметила, что инъекционные методики ухода за лицом решают большое количество различных задач. Они разглаживают морщины, корректируют асимметрию лица и провисание кожи, восполняют недостающие объемы, оказывают лифтинговый эффект, улучшают качество и цвет кожи. Но и стоят все эти процедуры достаточно немалых денег.
«Так, например, терапия коллагеном может начинаться от 40 000 рублей и выше. Контурная пластика лица обходится исполнителю не меньше чем в 10 00 рублей за 1 процедуру. Биоревитализация обычно стоит от 10 000 до 20 000 тысяч рублей. Уколы ботокса от 150 рублей за 1 единицу. Мезотерапия в районе 3 тысяч рублей за процедуру».
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
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