«Не может позволить себе быть уставшей женщиной»: почему Екатерина Андреева редактирует свои фото

Телеведущая Екатерина Андреева активно ведет соцсети и путешествует. Она публикует свои фотографии, но нередко сталкивается с негативными комментариями. Некоторые поклонники считают, что женщина редактирует собственные снимки. Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор Дзен-канала «Психолог Самбурский» Станислав Самбурский в беседе с сайтом «Страсти» объяснил, почему она может так делать.

По словам эксперта, если попытаться понять, зачем женщине вроде Екатерины Андреевой — успешной, красивой, с безупречной репутацией и десятилетиями в эфире Первого канала — все-таки нужно «улучшать» себя до блеска, ответ, наверное, не в тщеславии. И уж точно не в возрасте. Это про контроль.