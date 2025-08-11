«Не домохозяйка и не светская львица»: с какой девушкой Александр Олешко мог отправиться в ЗАГС

В марте 2023 года Александр Олешко проговорился о тайной женитьбе. При этом он не стал раскрывать ни имя супруги, ни ее возраст. В беседе с сайтом «Страсти» сваха Анна Осипова предположила, что супруга Олешко не является светской львицей и домохозяйкой. По мнению эксперта, актера могла покорить образованная девушка, которая имеет свое дело и схожие приоритеты с Александром.

«Рядом с ним я вижу легкую, умную, образованную леди с богатым внутренним миром, которая готова познать его многогранный характер, восхищаться им и иметь схожие жизненные приоритеты. Она — не домохозяйка и не светская львица. Она — женщина, которая точно имеет свое дело, свои увлечения, свою профессию. Которая может совмещать в себе и умение организовывать быт и домашнее пространство со вкусом, и способна выйти в свет в самом ослепительном образе, и быть поддерживающей фигурой в отношениях, и, безусловно, быть женственной и красивой, при этом, иметь внутренний стержень. Талантливые люди не могут быть простыми, понятными и среднестатистическими, возможно, за эти особенности мы их и любим. Так и спутница жизни Александра должна принимать его тонкую душевную организацию, всячески поддерживать в нем огонек новых открытий, а главное, любить его!» — высказалась сваха.

Также Осипова предположила, почему артист скрывает личную жизнь от публики. Анна считает, что у Олешко был трудный путь к славе, поэтому профессиональные достижения, а также их демонстрация, для него важнее, чем новость о женитьбе.

«Александр очень самоироничен, и на публике производит впечатление проще, чем является на самом деле. По сути, никто ничего не знает о его личной жизни и мне кажется, это объясняется тем, что путь на сцену для него был настолько сложным и тернистым, что тот результат, который Олешко имеет сейчас в профессии, значительно важнее для него, нежели полноценная семья. Александр – перфекционист в работе, и, уверена, что в частной жизни у него тоже все должно быть близко к идеалу. Олешко – актер недооцененный, который попал под стереотип «человека из телека с микрофоном». Очень трудно ломать представления публики о себе и доказывать, что как драматический артист он очень талантлив. Стоить вспомнить творческий путь Сергея Бурунова, которого тоже все воспринимали лишь через призму клоуна, а на деле он оказался гораздо глубже и интереснее, чем созданный им экранный образ», — резюмировала Осипова.

