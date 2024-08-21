«Наломал дров»: что происходит в отношениях Макаревича* с сыном Иваном, оставшимся в РФ
© Kashaev Pavel/East News
Психолог и регрессолог Роман Цветков в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о поведении Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) и прокомментировал его отношения с сыном Иваном.
«Наблюдая за поведением Андрея Макаревича*, сразу же возникает вопрос, почему певец пренебрег узами с родными детьми и оставил свою страну. Если заглянуть в прошлое музыканта, становится ясно, что он всегда был бунтарем. Это природа и сущность человека, которая рано или поздно вырывается из-под контроля. Музыкант всегда любил создавать шум вокруг своей личности, чтобы привлекать к себе максимум внимания, эпатировать публику».
Роман Цветков
Психолог и регрессолог
Последний поступок, связанный с отъездом в другую страну, можно рассматривать либо с позиции ошибки, либо в качестве хорошо продуманного и взвешенного решения. Однажды Андрей Макаревич* выбрал отдаление от дома и родных детей, что удивило и возмутило очень многих людей.
«Почему же певец так поступил? Потому что является иррациональной личностью. Со стороны мы часто видим только внешнюю картину, пытаясь понять поведение музыканта с помощью логики и здравого смысла. На самом деле, наверняка, до конца объяснить собственный выбор будет сложно и самому Макаревичу*».
Роман Цветков
Психолог и регрессолог
Кого же называют иррациональными личностями? Прежде всего тех, кто отказывается от критического мышления, адекватной оценки своих поступков. Вполне возможно, что позже Андрей Макаревич* все-таки «понял, что наломал дров», но обратного пути уже нет. Рациональные люди всегда продумывают каждый шаг через здравый смысл, сдерживают ненужные и опасные порывы. Иррациональные личности действуют от противоположного, выпуская наружу чувства и эмоции, которым не следует потакать.
Сын музыканта Иван Макаревич никогда не винил своего отца в том, что тот развелся с матерью, когда ему не исполнилось и двух лет. Сейчас он активно строит карьеру в России и так же старается не оценивать поступок родителя. К слову, именно Иван похож на отца настолько сильно, что когда-то с легкостью сыграл его в молодости. Унаследовал и даже превзошел сын родителя и в музыкальном таланте, актерстве. Если проанализировать личность Ивана, то становится ясно, что этот человек, в отличие от звездного папы, является абсолютным рационалистом, который прекрасно знает, что нужно делать и куда двигаться.
«Скучает ли Иван по своему отцу? Наверное, нет. Слишком разными являются по личностному типу поведения Иван и Андрей*. Тоскует ли отец по родным людям, оставшимся в России? Вряд ли, по той же самой причине. Они слишком разные. Добровольно став иноагентом и забыв про кровные узы, Макаревич старший сделал свой выбор так, как привык. Он поддался внутренним порывам в очередной раз, не оценив последствия. В итоге оказался там, где находится сейчас».
Роман Цветков
Психолог и регрессолог
По мнению Романа, сейчас многие люди убеждены в том, что скоро за ним последует и Иван, но вот этот момент как раз-таки вызывает огромные сомнения, поскольку Макаревич-младший демонстрирует пример рационального и очень продуманного человека.
Ранее мы писали о том, кто еще из звезд перестал общаться с родными после начала СВО. Также продюсер высказался о гонораре Андрея Макаревича* перед отъездом из России.
*признан иноагентом на территории РФ