«Наломал дров»: что происходит в отношениях Макаревича* с сыном Иваном, оставшимся в РФ

Кого же называют иррациональными личностями? Прежде всего тех, кто отказывается от критического мышления, адекватной оценки своих поступков. Вполне возможно, что позже Андрей Макаревич* все-таки «понял, что наломал дров», но обратного пути уже нет. Рациональные люди всегда продумывают каждый шаг через здравый смысл, сдерживают ненужные и опасные порывы. Иррациональные личности действуют от противоположного, выпуская наружу чувства и эмоции, которым не следует потакать.

Сын музыканта Иван Макаревич никогда не винил своего отца в том, что тот развелся с матерью, когда ему не исполнилось и двух лет. Сейчас он активно строит карьеру в России и так же старается не оценивать поступок родителя. К слову, именно Иван похож на отца настолько сильно, что когда-то с легкостью сыграл его в молодости. Унаследовал и даже превзошел сын родителя и в музыкальном таланте, актерстве. Если проанализировать личность Ивана, то становится ясно, что этот человек, в отличие от звездного папы, является абсолютным рационалистом, который прекрасно знает, что нужно делать и куда двигаться.