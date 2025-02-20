«Дал шанс»: почему Джиган и Оксана Самойлова после череды проблем остались вместе

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, выступающий под псевдонимом Джиган, и его жена Оксана Самойлова постоянно привлекают внимание поклонников к своей семье. Супруги снимают своих детей, устраивают розыгрыши и даже жесткие пранки, а также заводят необычных домашних питомцев, среди которых есть настоящая звезда соцсетей – коза Мими. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, что объединяет звезд и как они поддерживают романтические отношения, несмотря на скандалы с изменами и запрещенными веществами.

По мнению свахи, Джиган и Оксана Самойлова – одна из самых неоднозначных и обсуждаемых пар нашего шоу-бизнеса: она – красивая, успешная, мать четверых детей, он – брутальный, творческий, склонный к разного рода зависимостям и «звездным шалостям».

Влюбленные познакомились в 2008 году, а в 2012 поженились, когда у них уже была маленькая дочь.

Анна Осипова уверена, что история Джигана и Оксаны подтверждает теорию о том, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая верила в него и поддерживала все его начинания. Несмотря на крепкий союз и наличие 4-х детей, пара пережила серьезный кризис в отношениях, но супруги смогли не дойти до развода и остаться вместе.