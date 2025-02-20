«Дал шанс»: почему Джиган и Оксана Самойлова после череды проблем остались вместе
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Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, выступающий под псевдонимом Джиган, и его жена Оксана Самойлова постоянно привлекают внимание поклонников к своей семье. Супруги снимают своих детей, устраивают розыгрыши и даже жесткие пранки, а также заводят необычных домашних питомцев, среди которых есть настоящая звезда соцсетей – коза Мими. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, что объединяет звезд и как они поддерживают романтические отношения, несмотря на скандалы с изменами и запрещенными веществами.
По мнению свахи, Джиган и Оксана Самойлова – одна из самых неоднозначных и обсуждаемых пар нашего шоу-бизнеса: она – красивая, успешная, мать четверых детей, он – брутальный, творческий, склонный к разного рода зависимостям и «звездным шалостям».
Влюбленные познакомились в 2008 году, а в 2012 поженились, когда у них уже была маленькая дочь.
Анна Осипова уверена, что история Джигана и Оксаны подтверждает теорию о том, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая верила в него и поддерживала все его начинания. Несмотря на крепкий союз и наличие 4-х детей, пара пережила серьезный кризис в отношениях, но супруги смогли не дойти до развода и остаться вместе.
«Певец работал над своими зависимостями и, однозначно, дал шанс на «чистое» будущее для себя и счастливое для своей семьи. А при такой колоссальной поддержке, которую ему оказывает Оксана, можно добиться очень многого»,
Анна Осипова
Сваха
Так почему они до сих пор вместе? Сваха считает – потому что идеально подходят друг другу. Денис родился 2 августа под знаком щедрого, искрометного «Льва» который любит все красивое и фееричное, а «двойка» дает ему фору в налаживании легких коммуникаций с огромным количеством людей, эмпатию и некую романтичность, а в случае с мужчинами, «двойка» еще и несет некую неуверенность в принятии решений, поэтому за «двойками» – мужчинами, с большой вероятностью, всегда стоят сильные женщины.
«Оксана, как раз, такая сильная женщина, рожденная 27 апреля под знаком ответственного, фундаментального «Тельца», любящего надежность, комфорт и достаток, а «девятка» – это всегда рука помощи для своего партнера и постоянный прогресс во всем. Девятка всегда «толкает» двойку вперед к достижениям и, пока Оксана рядом с Джиганом – он точно не пропадет!»
Анна Осипова
Сваха