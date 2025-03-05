«На вторых ролях»: какая девушка на самом деле нужна Алексею Воробьеву
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Певец Алексей Воробьев недавно признался, что хочет жениться. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» порассуждала о том, какая женщина подошла бы артисту, и почему некоторые поклонницы разозлились, когда услышали его «требования».
«Алексей Воробьев – талантливый, харизматичный, мужественный, невероятно красивый мужчина, да и что уж тут говорить, один из самых завидных холостяков России!»
Анна Осипова
Сваха
Не так давно в сети появилось видео Алексея, где он высказался о намерении найти себе спутницу жизни и с тонкой иронией озвучил свои пожелания к будущей избраннице. В шуточной манере это звучало весело и задорно, но многие девушки не оценили тонкий юмор Воробьева, и посчитали его самовлюбленным и высокомерным типом.
«Как сваха, которая ежедневно слушает от самых разных мужчин, порой, немыслимые требования к своей будущей партнерше, хочу встать на сторону Алексея и перевести на понятный язык его скромные пожелания. Алексей ищет интересную, искреннюю, стройную, креативную девушку без силикона и «утиных губ», которую кроме сумок и шмоток интересует что-то еще в этой жизни. Тренд на тюнинг безвозвратно уходит, в моде милая естественность. Всех уже достали одинаковые лица выражением «О, Энжи, мои нервы!». Простите, если я задела чьи-то чувства»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха назвала пожелания певца «наискромнейшими», в отличие от тех, которые выдвигают ей не самые молодые, не самые красивые и не самые талантливые мужчины.
«Алексей родился 19 января, «Козерог – единица» = сила + сила. Он сложный, упертый, целеустремленный и очень цельный. Ему подойдет честная, открытая, милая и очень обаятельная девушка, которая способна не просто любить его, но и быть настоящим другом, находясь при этом, на вторых ролях в их паре, так как первенство всегда будет у Алексея. Он настоящий Мужчина. Думаю, пунктов 10 он смело может прибавить к своему скромному списку, так как для мужчины такого качества это вполне справедливо!»
Анна Осипова
Сваха