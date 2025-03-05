«На вторых ролях»: какая девушка на самом деле нужна Алексею Воробьеву

«Алексей родился 19 января, «Козерог – единица» = сила + сила. Он сложный, упертый, целеустремленный и очень цельный. Ему подойдет честная, открытая, милая и очень обаятельная девушка, которая способна не просто любить его, но и быть настоящим другом, находясь при этом, на вторых ролях в их паре, так как первенство всегда будет у Алексея. Он настоящий Мужчина. Думаю, пунктов 10 он смело может прибавить к своему скромному списку, так как для мужчины такого качества это вполне справедливо!»