«Давно принял свое предназначение»: почему Максим Аверин много лет одинок
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Максим Аверин – народный артист России, один из самых востребованных актеров театра и кино нашей страны, обладатель уникального таланта перевоплощения, бессменный следователь Глухарев из «Глухаря» и доктор Брагин из «Склифосовского», да и просто герой нашего времени, на которого хочется смотреть и восхищаться.
Многие задаются вопросом, как такой роскошный мужчина в самом расцвете сил до сих пор одинок? Высокий, улыбчивый, талантливый и невероятно харизматичный Максим в сознании многих мог бы осчастливить какую-нибудь прекрасную леди, жить с ней долго и счастливо, продолжая творить и созидать в своей профессии. Но не все так просто, рассказала сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти».
«Максим настолько одаренный, что вряд ли жизнь с ним может представляться такой же, как с обычным мужчиной, который ходит на работу с 10 до 18 и выносит мусорное ведро после семейного ужина. Бесспорно, ничто человеческое ему не чуждо, но жить с ним спокойно и стабильно вряд ли представляется лёгким»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила, что он настолько поглощен своей профессией, вовлечен в нее 24/7, отдавая без остатка все свои силы, эмоции и здоровье, что на создание семьи у него попросту нет ни малейшей возможности. По ее словам, Аверин в прямом смысле служит своему дарованию, а жизнь гениев во все времена была непростой, и за свой грандиозный успех и всенародную любовь они платили высокую цену, жертвуя многим, что доступно обычному человеку: наличием семьи, потомства, крепкого здоровья…
«Думаю, Максим давно принял свое предназначение и с большой любовью несет свою миссию, завораживая нас своим мастерством. Удержать внимание такого мужчины сложно, но безумно интересно. Если когда-нибудь появится женщина, которой это удастся, то это будет действительно зрелый и осознанный союз двух хороших друзей, которые доверяют друг другу на 100% и каждый день выбирают быть вместе. А пока его преданные поклонники могут наслаждаться непревзойденным актерским талантом Максима и тешить себя иллюзией, что он принадлежит только им!»
Анна Осипова
Сваха