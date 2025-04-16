«Давно принял свое предназначение»: почему Максим Аверин много лет одинок

Максим Аверин – народный артист России, один из самых востребованных актеров театра и кино нашей страны, обладатель уникального таланта перевоплощения, бессменный следователь Глухарев из «Глухаря» и доктор Брагин из «Склифосовского», да и просто герой нашего времени, на которого хочется смотреть и восхищаться.

Многие задаются вопросом, как такой роскошный мужчина в самом расцвете сил до сих пор одинок? Высокий, улыбчивый, талантливый и невероятно харизматичный Максим в сознании многих мог бы осчастливить какую-нибудь прекрасную леди, жить с ней долго и счастливо, продолжая творить и созидать в своей профессии. Но не все так просто, рассказала сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти».