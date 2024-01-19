Мышцы лица слегка атрофировались: как красавица Вера Алентова стала жертвой хирурга
© Starface.ru
Пластический хирург Ольга Рабодзей в беседе с порталом «Страсти» прокомментировала изменения во внешности 81-летней Веры Алентовой. «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Зависть богов» – хорошо знакомые нам фильмы. Но что объединяет эти шедевры отечественного кинематографа? Конечно, имя прекрасной и неповторимой Веры Алентовой.
Если раньше актриса сражала поклонников и коллег своим безупречным вкусом и красотой, был в ее жизни такой период, когда зрители не узнавали знаменитую актрису. Черты ее лица за последние 20 лет претерпели значительные изменения, но не в самую лучшую сторону. А причина банальна – большое количество пластических операций.
Вера Валентиновна не скрывает, что в погоне за красотой и молодостью обращалась к услугам пластических хирургов. Но их работа оказалась настолько некачественной, что некогда прекрасное лицо звезды советского экрана изменилось до неузнаваемости.
Впервые Вера Алентова обратилась к хирургам в конце 90-х годов прошлого века. Тогда актрисе впервые провели коррекцию век. Это помогло ей избавиться от мешков под глазами и морщин. А также она поправила овал лица, который после 50 лет начал терять свою упругость. А чтобы кожа стала более свежей и молодой, вколола ботокс и витаминные коктейли. Эти манипуляции действительно помогли Вере Валентиновне преобразиться.
«Затем я обратила внимание на фотографии актрисы, сделанные примерно в 2010 - 2011 годах. Скорее всего, была проведена еще одна пластическая операция по круговой подтяжке. Об этом ярко свидетельствует изменившаяся форма лица, которая стала не такой идеальной как раньше».
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
Возможно, в этот же период была сделана и блефаропластика, так как поменялась форма и размер глаз актрисы – один стал значительно меньше другого. Но специалисту Рабодзей также бросились в глаза втянутые рубцы около губ звезды советского кинематографа. Скорее всего пластический хирург ввел в носогубные складки большое количество геля, который в свою очередь стал мигрировать. А это не могло не отразиться на внешности звезды. В этот же период Вера Валентиновна увеличила свои губы, что не самым лучшим образом дополнило общую картину преображений. Они стали большими и неестественными.
Но на этом актриса не захотела останавливаться и спустя некоторое время обратилась к модному специалисту в другом городе по совету коллеги. Но в своей работе хирург использовал инновационные методы, поэтому провел процедуру липофилинга на лице. Иными словами – вколол актрисе ее собственный жир. Это стало большой ошибкой и привело к ужасающим последствиям.
«На фото актрисы того периода видна сильная деформация лица. Весь жир сдвинул некогда правильные черты Веры Валентиновны и утяжелил нижнюю часть. Кожа натянулась, что изменило разрез глаз. В некоторых местах лицо стало бугристым. Если внимательно посмотреть на фото, то можно заметить, что даже мышцы лица слегка атрофировались».
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
Из-за такой ошибки пластического хирурга актрисе пришлось ждать несколько лет, скрываясь от широкой публики, чтобы результаты неудачной пластики исчезли и лицо приняло привычные черты. Конечно, сейчас, спустя почти 10 лет, уже не так бросаются в глаза дефекты, вызванные неудачным липофилингом и другими неудачными медицинскими манипуляциями. Но восстановиться полностью Вере Валентиновне так и не удалось. Именно по этой причине актриса вынуждена пользоваться большим количество профессиональной косметики, при чем не только на экране, но и в повседневной жизни.
«Конечно, я продолжаю восхищаться Верой Алентовой – одной из непревзойденных актрис своего времени, ее целеустремленностью и силой духа. Несмотря на свой личный и такой неудачный опыт, Вера Валентиновна продолжает считать такие хирургические вмешательства нужными и важными в борьбе с признаками старения. А я, как пластический хирург призываю всех желающих обратиться к услугам таких специалистов, быть более внимательными к выбору своего врача, обговаривать все моменты предстоящей операции, задавать вопросы, даже если они кажутся неудобными. В первую очередь, вы должны думать не только о своей красоте, но и о безопасности!».
Ольга Рабодзей
Пластический хирург
Ранее пластический хирург Ольга Рабодзей в беседе с порталом «Страсти» прокомментировала изменения во внешности 67-летней актрисы Натальи Андрейченко.