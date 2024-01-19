Мышцы лица слегка атрофировались: как красавица Вера Алентова стала жертвой хирурга

Пластический хирург Ольга Рабодзей в беседе с порталом «Страсти» прокомментировала изменения во внешности 81-летней Веры Алентовой. «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Зависть богов» – хорошо знакомые нам фильмы. Но что объединяет эти шедевры отечественного кинематографа? Конечно, имя прекрасной и неповторимой Веры Алентовой.

Если раньше актриса сражала поклонников и коллег своим безупречным вкусом и красотой, был в ее жизни такой период, когда зрители не узнавали знаменитую актрису. Черты ее лица за последние 20 лет претерпели значительные изменения, но не в самую лучшую сторону. А причина банальна – большое количество пластических операций.

Вера Валентиновна не скрывает, что в погоне за красотой и молодостью обращалась к услугам пластических хирургов. Но их работа оказалась настолько некачественной, что некогда прекрасное лицо звезды советского экрана изменилось до неузнаваемости.

Впервые Вера Алентова обратилась к хирургам в конце 90-х годов прошлого века. Тогда актрисе впервые провели коррекцию век. Это помогло ей избавиться от мешков под глазами и морщин. А также она поправила овал лица, который после 50 лет начал терять свою упругость. А чтобы кожа стала более свежей и молодой, вколола ботокс и витаминные коктейли. Эти манипуляции действительно помогли Вере Валентиновне преобразиться.