Какая женщина способна покорить сердце Дмитрия Нагиева: предпочтения менялись с годами
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Сваха Анна Осипова рассказала, какая женщина подойдет телеведущему и шоумену Дмитрию Нагиеву. Она дала эксклюзивный комментарий сайту «Страсти» и порассуждала о жизни звезды.
Дмитрий Нагиев – человек-легенда, который сделал себя сам и прошел непростой путь от весельчака, который смешит публику в разных образах, до самого дорогого и востребованного шоумена страны и большого Артиста. Личная жизнь Дмитрия закрыта от посторонних глаз уже многие годы, с того самого момента развода с официальной женой и матерью его старшего сына. Почему старшего? Потому что ходят легенды, что есть и младший или младшая, кто знает.
Все это подогревается закрытостью артиста от публики и молчания на тему своей личной жизни, что не только увеличивает интерес к его персоне, но и взращивает число его поклонниц самого разного возрастного сегмента, так как он мужчина вне времени: брутальный, харизматичный, с ярко выраженной мужественностью.
«Почему-то мне кажется, что Дмитрий человек, как из того анекдота про грустного клоуна, который заставляет умирать от смеха целый зал, а сняв яркий нос и парик, превращается в задумчивого и молчаливого человека. Ключевое слово «кажется», так как мы никогда не видели, а какой же он в кругу семьи и друзей».
Анна Осипова
Сваха
По мнению свахи, Дмитрий – человек внутренне наполненный, со своей глубокой философией, которая сформировалась личным и профессиональным опытом. И, безусловно, неотъемлемая часть его образа – это фееричное и неподражаемое чувство юмора, которое невозможно перепутать ни с каким иным. Так кто же способен покорить сердце такого мужчины?
«Уверена на 99%, что предпочтения Дмитрия относительно противоположного пола менялись с годами. И если в бурной юности ему, наверняка, нравились высокие, позитивные красотки, то сейчас его привлечет элегантная спокойная мудрость с содержанием, которая искренне восхищается не трендом «Дмитрий Нагиев», а Любимым мужчиной Димочкой».
Анна Осипова
Сваха