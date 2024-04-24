Какая женщина способна покорить сердце Дмитрия Нагиева: предпочтения менялись с годами

Сваха Анна Осипова рассказала, какая женщина подойдет телеведущему и шоумену Дмитрию Нагиеву. Она дала эксклюзивный комментарий сайту «Страсти» и порассуждала о жизни звезды.

Дмитрий Нагиев – человек-легенда, который сделал себя сам и прошел непростой путь от весельчака, который смешит публику в разных образах, до самого дорогого и востребованного шоумена страны и большого Артиста. Личная жизнь Дмитрия закрыта от посторонних глаз уже многие годы, с того самого момента развода с официальной женой и матерью его старшего сына. Почему старшего? Потому что ходят легенды, что есть и младший или младшая, кто знает.

Все это подогревается закрытостью артиста от публики и молчания на тему своей личной жизни, что не только увеличивает интерес к его персоне, но и взращивает число его поклонниц самого разного возрастного сегмента, так как он мужчина вне времени: брутальный, харизматичный, с ярко выраженной мужественностью.