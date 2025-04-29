«Может серьезно отражаться на внешности»: зачем Слава сделала столько пластических операций

Певица Слава — одна из немногих публичных женщин, кто откровенно рассказывает о своих пластических операциях, и это вызывает уважение. По ее собственным словам, она прошла через серьезную комплексную коррекцию: одновременно была выполнена липосакция рук, живота, ног, спины и подбородка, а также подтяжка груди. Реконструктивно-пластический хирург, онколог Максим Усунгван в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал изменения во внешности артистки.

Слава сообщила, что дополнительно корректировала овал лица, что тоже визуально заметно. Все это проводилось под одним наркозом в рамках одной операции продолжительностью около пяти часов — такой подход практикуется, когда состояние здоровья пациента позволяет провести объемное вмешательство за один раз.

По словам специалиста, это классический случай, когда пациент приходит с запросом на комплексное обновление: чуть больше жира в «трудных зонах», отсутствие времени на системные тренировки, да еще и эмоциональное выгорание. Как она сама говорила, это был период депрессии, стрессов, нарушенного питания, злоупотребления алкоголем и нерегулярного графика. Все это влияет не только на тело, но и на самооценку. В такой ситуации пластическая хирургия может стать тем самым толчком, чтобы вернуть себе контроль и уверенность.