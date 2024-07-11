«Молодежь наступает на пятки»: что происходит с карьерой Клары Новиковой

Продюсер Павел Рудченко считает, что Новикова была успешным артистом на юмористической эстраде. По его мнению, Кларе Борисовне нужно принять решение либо о завершении карьеры, либо о возобновлении. Об этом продюсер сообщил сайту «Страсти».

«Конечно же, юмористические номера Клары Новиковой всегда находили отклик в сердцах людей. Она была успешным артистом на юмористической эстраде. Возможно, сейчас она ушла в тень, продолжает придерживаться своей позиции и не хочет выходить на первый план. Давайте отметим, что те, кто долго не появляется в публичном пространстве, быстро забываются. На сегодняшний день желающих занять нишу, которую занимала Клара Новикова довольно-таки много. Ей, конечно, стоит задуматься, как дальше быть: завершать карьеру или потихоньку выходить из тени. Иначе нишу действительно займут, и она останется не у дел», — высказался продюсер.

Павел отметил, что на сегодняшний день ее конкурентами являются не Евгений Петросян и Елена Степаненко, а молодые комики.

«У Петросяна и Степаненко своя ниша. Ей наступает на пятки молодежь», — резюмировал Павел.

Полный текст сайта «Страсти» о творческой судьбе Клары Новиковой читайте здесь.