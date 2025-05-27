Экономит на красоте: как изменилась уехавшая из России Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода всегда была эталоном женственности и красоты. Однако, в последнее время поклонники стали отмечать, что 42-летняя артистка с каждым днем теряет былую привлекательность. В чем же причина? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил пластический хирург Сергей Свиридов.

Уже более трех лет исполнительница хита «Твои глаза» живет в Латвии. Все это время Светлана пытается давать концерты в Европе, однако ее популярность стала гораздо меньше, чем во время карьеры в России. На последних фото и видео Лободы в соцсетях видно, что на шее певицы проступили так называемые возрастные кольца Венеры, да и в целом артистка будто перестала гоняться за молодостью и смирилась с тем, что года берут свое. А ведь раньше она тщательно следила за внешностью и даже несколько ее поменяла.