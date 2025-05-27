Экономит на красоте: как изменилась уехавшая из России Светлана Лобода
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Певица Светлана Лобода всегда была эталоном женственности и красоты. Однако, в последнее время поклонники стали отмечать, что 42-летняя артистка с каждым днем теряет былую привлекательность. В чем же причина? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил пластический хирург Сергей Свиридов.
Уже более трех лет исполнительница хита «Твои глаза» живет в Латвии. Все это время Светлана пытается давать концерты в Европе, однако ее популярность стала гораздо меньше, чем во время карьеры в России. На последних фото и видео Лободы в соцсетях видно, что на шее певицы проступили так называемые возрастные кольца Венеры, да и в целом артистка будто перестала гоняться за молодостью и смирилась с тем, что года берут свое. А ведь раньше она тщательно следила за внешностью и даже несколько ее поменяла.
«Светлана Лобода – безусловно очень красивая женщина. В прошлом у нее, вероятно, были пластические операции. Предположительно, она прибегала к эндоскопической подтяжке верхней зоны лица и пластике верхних век. Не могу сказать, что эти операции были выполнены блестяще, так как, к примеру, на веках мы видим отчетливую зону западения, что говорит об избыточном удалении жировых комочков – грыж. Эти провалы могут придавать Светлане возраст, так как обычно у более юных людей присутствует так называемая наполненность верхнего века. Конечно, бывают ситуации, когда веко от природы будто бы пустое. Но это не случай Лободы. В более молодом возрасте наполненность ее верхних век была значительной и даже немного нависали брови. Сейчас этого нет и это признак эндоскопической подтяжки линии бровей или лба»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Врач также отметил, что косметологи неоднократно вводили Светлане филлеры в области верхней и нижней губы. В итоге ее губы стали значительно больше, чем в юности, но со временем появились небольшие признаки фиброза. Это выглядит неестественно, получается эффект перекачанных губ.
Доктор Свиридов не исключил, что, живя заграницей, Лобода просто стала экономить на пластике и косметологии, так как там цены на операции и процедуры сильно кусаются, а их качество при этом оставляет желать лучшего.
«За границей все эти услуги стоят в два-три раза дороже, чем в России. Наверняка, Светлана стала их делать меньше, что и сказалось на ее внешности. Кроме того, качество оказаний этих услуг там несколько хуже, чем у нас. В Европе нет высоких требований, которые предъявляют наши пациенты. Например, у нас все хотят естественность результата, а в некоторых случаях незаметность выполненной операции, отсутствие швов. За границей об этом особо не задумываются. Ввели филлеры в губы, приподняли брови как можно выше и все. У нас все не так»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Доктор Свиридов рекомендовал Лободе все-таки не жалеть средств и в ближайшем будущем обратиться к косметологам. Светлане для восстановления былой красоты и ухоженности необходимы: фототерапия, ультразвук, радиофилинг. Это, по словам врача, поможет ей улучшить качество кожи.
«Но в целом, хочу отметить, что певица для своего возраста выглядит хорошо и старается поддерживать свою красоту максимально естественно»
Сергей Свиридов
Пластический хирург