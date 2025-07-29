«Многие считают, что он снова возьмется за бутылку»: почему Ефремов разводится с Кругликовой
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Вернувший из колонии актер Михаил Ефремов старается вести закрытый образ жизни, но СМИ узнали подробности его личных отношений с женой. Пишут, что мужчина разводится со своей пятой супругой Софьей Кругликовой и уже уехал от нее. Официальных комментариев не поступало, но сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» порассуждала о том, что могло произойти в жизни пары.
Анна отметила, что Михаил Ефремов родился 10 ноября под знаком зодиака Скорпион. Единица – энергия лидерства и достижений, ноль – энергия обнуления, краха и нового взлета. По ее мнению, Михаил – как птица Феникс, которая сгорает дотла, а потом вновь возрождается из пепла.
«Я мало могу назвать талантливых людей без пороков, Ефремов в том числе. Настоящая одаренность не может быть простой и понятной: Высоцкий, Даль, Богатырев, Краско, Галкин, Марьянов.. Список можно продолжать, и объединяет этих людей огромный талант и большая беда: зависимость, которую они не смогли вылечить, потому что это болезнь»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха уверена, что Ефремову судьба дала огромный аванс и большое счастье не быть в этом списке, так как этих людей уже нет в живых. А вот воспользуется ли Михаил Божьим авансом или нет – выбор только за ним.
«Алкоголь, как говорят, смертельный растворитель. Он растворяет все на своем пути: личность, любовь, дружбу, талант, профессию. Вот и семью Михаила он тоже «растворил». И этот развод – следствие того, что произошло с Михаилом. Безусловно, он изменился в заключении, так как за время его пребывания под стражей в мире, да и в семье Михаила, произошли огромные изменения: сын Николай чуть не погиб, умерла Евгения Добровольская, с которой они были в браке долгие годы. Уверена, что все эти печальные события сильно подкосили Михаила морально, и многие считают, что он снова возьмется за бутылку»,
Анна Осипова
Сваха
Анна отметила – никто не знает, как будет дальше. По ее мнению, если Михаил, действительно, оттолкнулся от дна, а такие примеры есть, то он не вернется к рюмке и полностью изменит свою жизнь, потому что сделать он это может только ради себя: ни ради жены, детей, друзей – нет. Только сам и еще раз сам.
«Почему случился развод? Потому что Софья была все эти годы в роли спасателя. Ей тоже зачем-то это было надо. Я не психолог, но могу предполагать, что она пребывала в иллюзиях, что с ней Михаил станет другим. Но другим человек может стать только при собственном желании, а не при желании окружающих»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха не исключает, что это еще не конец отношений. Ведь актер только вернулся, он пережил огромный перманентный стресс, возможно, ему надо побыть в уединении и переосмыслить все, что случилось за эти годы уже в своей среде, а не в ограниченных рамках.
«Ему придется привыкать к новой реальности, а это большая работа над собой. Я в него верю! И пусть мы увидим возрожденного Ефремова, талантливого, искрометного и, главное, трезвого»,
Анна Осипова
Сваха