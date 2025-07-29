«Многие считают, что он снова возьмется за бутылку»: почему Ефремов разводится с Кругликовой

Вернувший из колонии актер Михаил Ефремов старается вести закрытый образ жизни, но СМИ узнали подробности его личных отношений с женой. Пишут, что мужчина разводится со своей пятой супругой Софьей Кругликовой и уже уехал от нее. Официальных комментариев не поступало, но сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» порассуждала о том, что могло произойти в жизни пары.

Анна отметила, что Михаил Ефремов родился 10 ноября под знаком зодиака Скорпион. Единица – энергия лидерства и достижений, ноль – энергия обнуления, краха и нового взлета. По ее мнению, Михаил – как птица Феникс, которая сгорает дотла, а потом вновь возрождается из пепла.