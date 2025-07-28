«Она в него верит»: в чем секрет счастливого брака композитора Игоря Крутого

Игорь Крутой был дважды женат. Впервые он отправился в ЗАГС в возрасте 26 лет, однако брак оказался неудачным. Настоящее семейное счастье композитор обрел через много лет после развода. Вот уже 30 лет Игорь Крутой женат на Ольге, что для шоу-бизнеса, скорее, исключение, чем правило. Как рассказала сайту «Страсти» сваха Анна Осипова, все дело в избраннице маэстро, которая смогла стать для него надежным тылом, чего не хватало ему в первом браке.

«Игорь и Ольга – красивая пара, а с возрастом становятся все интереснее, как дорогой выдержанный коньяк: Ольга – воплощение стиля и женственности, Игорь – воплощение надежности и спокойствия», - отметила сваха.

Она также обратила внимание, что Ольга - «стрелец» по гороскопу, сильная, верная, надежная и смелая, а также хороший друг, который честно скажет, что правда, а что ложь.

«Они – настоящая команда, большие друзья, надежные партнеры, которые доверяют друг другу. Именно такая женщина идеально подходит Игорю Крутому, поэтому их союз крепкий и долговечный. Она в него верит, а когда женщина верит в своего мужчину – это главный гормон счастья в паре, поверьте мне», - сказала Анна Осипова.

Сваха также отметила, что Игорь Яковлевич родился 29 июля, он - «лев»-двойка. Человек не просто талантливый, а поцелованный Богом, стопроцентно находящийся на своем месте и одаренный создавать для людей прекрасную и вдохновляющую музыку.

«Не даром в тандемах с большими эстрадными звездами у Игоря Крутого рождались культовые хиты, которые живут в репертуаре артистов десятилетиями», - заключила Анна Осипова.

Напомним, судьбоносное знакомство произошло в США, где избранница композитора строила карьеру модели. Крутой написал хит «Я люблю тебя до слез» в Майами после встречи с Ольгой. После свадьбы он дал свою фамилию дочери возлюбленной, а в 2003 году на свет появилась наследница Крутого, которую назвали Александрой.

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