Меркантильная хищница или наивная девочка: что держит молодую жену рядом с 64-летним Дибровым

Сваха Анна Осипова в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» рассказала о браке телеведущего Дмитрия Диброва. Эксперт объяснила, как влияет на отношения супругов большая разница в возрасте.

Дмитрий Дибров – один из самых талантливых и неординарных журналистов нашей современности, который стоял у самых истоков рождения свободного альтернативного телевидения и воочию наблюдал все трансформации «свободы слова», находясь в непосредственном эпицентре судьбоносных событий нашей страны.

Человек с такой невероятной харизмой и такими уникальными способностями априори не может быть среднестатистическим мужчиной с обычным среднестатистическим вкусом. И это касается не только женщин, но и всего, что его окружает в жизни. Дмитрия всегда влекло к молодости и красоте.