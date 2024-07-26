Меркантильная хищница или наивная девочка: что держит молодую жену рядом с 64-летним Дибровым
© Starface.ru
Сваха Анна Осипова в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» рассказала о браке телеведущего Дмитрия Диброва. Эксперт объяснила, как влияет на отношения супругов большая разница в возрасте.
Дмитрий Дибров – один из самых талантливых и неординарных журналистов нашей современности, который стоял у самых истоков рождения свободного альтернативного телевидения и воочию наблюдал все трансформации «свободы слова», находясь в непосредственном эпицентре судьбоносных событий нашей страны.
Человек с такой невероятной харизмой и такими уникальными способностями априори не может быть среднестатистическим мужчиной с обычным среднестатистическим вкусом. И это касается не только женщин, но и всего, что его окружает в жизни. Дмитрия всегда влекло к молодости и красоте.
«Как сваха с большим опытом, могу сказать, что есть такой тип мужчин, чьи спутницы всегда молоды и прекрасны, а последующие – еще моложе и еще прекрасней. Им хочется наслаждаться прекрасным трофеем и демонстрировать окружающим свою великолепную добычу. Просто кто-то может себе это позволить, а кто-то нет. Дибров может».
Анна Осипова
Сваха
Эксперт отметила, что восхищение и обожание необходимы ему как воздух. Ему нравится удивлять неопытную нимфу, которая испытывает неподдельную радость от его креативных сюрпризов, и искренне «кайфовать» от доставленного девушке удовольствия.
Сваха напомнила о том, что Полина Диброва не сразу оказалась окутана волшебными чарами коварного обольстителя и единственная из целой плеяды соискательниц, дала отпор его бесконечному обаянию, чем повергла в шок бывалого сердцееда, запустив тот самый пресловутый механизм охотника. Итог – вот уже много лет эта прекрасная пара вместе, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, и растит трех прекрасных мальчишек.
«Дмитрий сочетает в себе непосредственность большого ребенка и настоящие мужские качества главы семьи. Злые языки утверждают, что Полина с ним исключительно из-за денег. Ну просто невероятно новое открытие, а главное, такое неординарное! А теперь подумайте хорошо: это как надо себя не любить, чтобы родить от нелюбимого мужчины трех детей только потому, что он богат и знаменит. Полина точно не похожа на меркантильную хищницу, иначе давным-давно нашла бы себе побогаче и помоложе. Им хорошо вместе. Просто Полина со своим стойким ростовским характером нашла в муже нужные рычаги управления, которыми ловко жонглирует, будучи одновременно наивной девочкой и мудрой взрослой леди».
Анна Осипова
Сваха
Эксперт подчеркнула, что счастливый союз – дело женщины, и Полина с этим отлично справляется.
«Ростовчанки – они такие, а окружающие пусть думают, что хотят, главное, чтобы эта прекрасная семья была счастлива!»
Анна Осипова
Сваха
Ранее сваха Анна Осипова рассказала о том, почему певец Александр Малинин сейчас является примерным семьянином, а с бывшей женой был «плохим мужем».