Менял форму носа: Валерий Леонтьев превратил себя в Казанову с помощью хирурга
Пластический хирург Вдовин считает, что Леонтьев менял форму носа и удалял грыжи.
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Пластический хирург Александр Вдовин проанализировал фотографии Валерия Леонтьева и рассказал, какие операции могли быть у певца. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт признался, что видит следы хирургического вмешательства.
«Певец всегда придерживался активного образа жизни и тщательно за собой следил. Поэтому, несмотря на достаточно зрелый возраст, продолжает выглядеть потрясающе и радовать своих поклонников не только творчеством, но и хорошей физической формой и моложавостью».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Фанатов Леонтьева удивляет, что он так превосходно выглядит в 74 года. Некоторые считают, что певец не раз ложился под нож хирурга.
«Из вмешательств, к которым возможно прибегал Валерий Леонтьев, можно предположить проведение верхней и нижней блефаропластики с целью удаления жировых грыж на верхнем и нижнем веке соответственно. Причем нижняя блефаропластика была выполнена в классическом варианте, подразумевающим открытый доступ. Также вероятнее всего был проведен SMAS-лифтинг, выполнена подтяжка шеи и липосакция второго подбородка, удаление комков Биша, эндоскопия лба и ринопластика, так как на фотографиях заметно, что кончик носа и колумелла изменили свою форму, что и наводит на мысли о хирургическом вмешательстве».
Александр Вдовин
Пластический хирург
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