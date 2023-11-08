Менял форму носа: Валерий Леонтьев превратил себя в Казанову с помощью хирурга

«Из вмешательств, к которым возможно прибегал Валерий Леонтьев, можно предположить проведение верхней и нижней блефаропластики с целью удаления жировых грыж на верхнем и нижнем веке соответственно. Причем нижняя блефаропластика была выполнена в классическом варианте, подразумевающим открытый доступ. Также вероятнее всего был проведен SMAS-лифтинг, выполнена подтяжка шеи и липосакция второго подбородка, удаление комков Биша, эндоскопия лба и ринопластика, так как на фотографиях заметно, что кончик носа и колумелла изменили свою форму, что и наводит на мысли о хирургическом вмешательстве».