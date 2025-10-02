«Маска вечного добряка изматывает»: почему Агутин позволяет себе срываться на сотрудников

Психолог отметил, когда артист говорит: «Я разношу нормально, но потом жалею», — в этом слышно чувство вины. Срыв — это вспышка энергии, которая возникает там, где не хватает гибкости. В научной литературе это описывают как реактивную жесткость: форма защиты, когда громкий голос маскирует тревогу и усталость.

Интересно, что ровно так же много лет назад про себя говорила Лолита: «Я добрая, пока меня не доведут. А потом спасайся кто может». Видимо, шоу-бизнес формирует у артистов общую стратегию: в доме — нежность, на сцене — сталь.

Эксперт также вспомнил историю с Юрием Антоновым.