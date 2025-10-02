«Маска вечного добряка изматывает»: почему Агутин позволяет себе срываться на сотрудников
Леонид Агутин недавно признался, что его спокойствие и добродушие иногда остаются только в пределах дома, а на работе он периодически срывается на людей. Певец может повысить голос, если кто-то плохо выполняет свою работу или допускает задержки. Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, что скрывается за поведением артиста – жестокость или что-то другое?
«На первый взгляд, такие признания ломают образ Агутина как «своего парня», но психологически это объяснимо. Дома человек позволяет себе быть расслабленным. В работе — особенно в шоу-бизнесе, где каждая мелочь решает успех выступления, — включается императивный стиль общения: приказы, резкость, давление. Это не столько черта характера, сколько защитная маска. С возрастом у людей меняется не только тело, но и эмоциональная регуляция. У мужчин после 50-ти проявляется то, что в психологии называют кризисом зрелости. Человек чувствует усталость от вечной роли «доброго», и на поверхность выходит накопленное раздражение. Это не всегда злость к людям — это способ справиться с внутренним напряжением»,
Станислав Самбурский
Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог»
Психолог отметил, когда артист говорит: «Я разношу нормально, но потом жалею», — в этом слышно чувство вины. Срыв — это вспышка энергии, которая возникает там, где не хватает гибкости. В научной литературе это описывают как реактивную жесткость: форма защиты, когда громкий голос маскирует тревогу и усталость.
Интересно, что ровно так же много лет назад про себя говорила Лолита: «Я добрая, пока меня не доведут. А потом спасайся кто может». Видимо, шоу-бизнес формирует у артистов общую стратегию: в доме — нежность, на сцене — сталь.
Эксперт также вспомнил историю с Юрием Антоновым.
«Когда слушаешь Антонова, перед глазами возникает образ мудрого и доброжелательного исполнителя. Но журналистские материалы, свидетельства коллег и мои собственные глаза говорят о том, что это человек-проблема. Даже привыкшие к мату закулисные работники, морщились, когда на площадке появлялся Антонов со своим бесконечным ором, матом и неуважительным отношением. И если с Агутиным команда работает годами, создавая ощущение стабильности и доверия, то с Антоновым, по словам коллег, работать готовы далеко не все и за очень большие деньги»,
По словам Самбурского, это наглядный пример того, что публичный образ и реальность могут кардинально расходиться
«Значит ли это, что Агутин стал жестче с возрастом? Не обязательно. Скорее, он стал честнее в признаниях. Ведь маска вечного добряка изматывает не меньше, чем роль «строгого начальника». Как психолог, я часто говорю руководителям: пока ты повышаешь голос — тебя слушают. Но слышат ли?»
