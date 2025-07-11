«Боится ошибиться»: почему Бурунов не женится на возлюбленной
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Актер Сергей Бурунов – любимец публики, при одном взгляде на которого хочется улыбаться. Это человек с искрометным чувством юмора, который способен зажечь солнце в пасмурный день. Поклонников интересует, почему звезда в 48 лет остается холостяком. На эту тему в беседе с сайтом «Страсти» порассуждала сваха Анна Осипова.
Сваха отметила, что сценический образ часто обманчив и сильно отличается от того, какой человек на самом деле.
«Стоит только взглянуть в глаза Сергея, как становится очевидным, что он очень глубокий, ранимый и трогательный человек. И шел он к своему заслуженному успеху так долго именно потому, что не имеет в арсенале таких качеств, как наглость и нахрапистость. Стоит вспомнить великого Леонида Куравлева, который сыграл сотни комедийных ролей, а в жизни был скромным и закрытым»,
Анна Осипова
Сваха
Всех волнует вопрос, почему Бурунов до сих пор не женат.
«Для Сергея семья – это не просто ячейка общества, а целый Космос. Думаю, в его жизни были большие разочарования и сейчас, на пике своей популярности и всеобщего обожания, еще труднее найти ту самую, которая полюбит его не за экранный образ и преференции, а за его внутренние качества. Уверена, что Бурунов боится ошибиться, боится отношений, боится новой боли и сам страдает от своих страхов, потому что все про себя прекрасно знает»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха считает, что актеру нужна чуткая, мудрая и понимающая женщина, которая готова погрузиться в его удивительный внутренний мир и принять все особенности его тонкой натуры. А главное, которой он сможет довериться.
«Очень надеюсь, что такая женщина обязательно встретится Сергею и разглядит за наружностью комика и шутника его добрую душу и большое сердце!»
Анна Осипова
Сваха
Ранее мы писали о том, что Сергей Бурунов рассекретил отношения с предпринимательницей, но намекнул, что не готов жениться.