«Боится ошибиться»: почему Бурунов не женится на возлюбленной

Актер Сергей Бурунов – любимец публики, при одном взгляде на которого хочется улыбаться. Это человек с искрометным чувством юмора, который способен зажечь солнце в пасмурный день. Поклонников интересует, почему звезда в 48 лет остается холостяком. На эту тему в беседе с сайтом «Страсти» порассуждала сваха Анна Осипова.

Сваха отметила, что сценический образ часто обманчив и сильно отличается от того, какой человек на самом деле.