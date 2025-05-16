«Федор – сложный человек»: почему расстались Бондарчук и Паулина Андреева

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева являются одними из самых скрытных звезд. Вся страна обсуждала роман и свадьбу артистов, а сейчас все говорят об их разводе. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», почему знаменитости разошлись и какое будущее их ждет.

Сваха отметила, что Федор – брутальный, харизматичный, талантливый потомок кинематографической династии, а Паулина – загадочная, красивая, молодая и очень одаренная актриса.