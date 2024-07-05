Измены, правда об «отмене» на ТВ и неизвестный ребенок: что сейчас происходит с Наташей Королевой

Заслуженная артистка РФ Наташа Королева в мае 2024 года оказалась в центре скандала – ее номер на праздничном концерте, посвященном 9 Мая, вырезали из эфира. Сама артистка не давала никаких комментариев, но в окружении рассказали, что звезда сильно расстроилась. На какое-то время она даже пропала, чем вызвала негодование и волнение среди поклонников. Но сейчас исполнительница хита «Маленькая страна» постепенно возвращается на телевидение и дает концерты.

Как начиналась карьера исполнительницы хита «Маленькая страна», кто стал первым мужчиной в жизни Наташи, какая история чуть не разрушила ее брак с Сергеем Глушко, и сколько зарабатывает звезда на корпоративах, читайте в материале сайта «Страсти».

Детство и юность Наташи Королевой

Наталия Владимировна Порывай (настоящее имя артистки, - прим. ред.) родилась в Киеве 31 мая 1973 года в творческой семье. Ее мать, Людмила Ивановна, была дирижером хоровой капеллы «Светоч» и является заслуженной артисткой Украины. Отец, Владимир Архипович, работал руководителем академического хора, он умер в 1993 году. Старшая сестра Ирина, которая появилась на свет в 1968 году, также стала певицей и выступала под псевдонимом Руся, но успеха на музыкальной сцене не добилась.

Творческий путь будущей звезды российской эстрады начался в раннем детстве. Ее дебют на сцене состоялся в возрасте трех лет. Наташа вместе с Большим хором радио и телевидения Украины исполнила песню «Крейсер Аврора».

В семь лет она пошла в музыкальную школу, где освоила игру на фортепиано, а также в хореографическую студию имени Григория Веревки. В 12 лет Наташа начала принимать активное участие в детских фестивалях, и на одном из мероприятий талантливую девочку заметил композитор Владимир Быстряков, который написал для нее песни «Куда уехал цирк» и «Мир чудес». С этими композициями будущая звезда попала уже в списки постоянных участников концертов городского масштаба.

В 1987 году, в возрасте 14 лет, Наташа стала лауреатом конкура народной музыки «Золотой камертон» и получила приглашение на популярную в те годы телепрограмму «Шире круг». В этом же году она стала ведущей шоу «Киевская красавица».

В 1988 году певица поступила в Киевское эстрадно-цирковое училище по классу вокала. В следующем году она стала солисткой детской рок-оперы «Дитя мира» и вместе с труппой отправилась на гастроли в США. Там талант юной артистки также оценили по достоинству и пригласили учиться в Рочестерский университет, но Наташа решила, что будет покорять Москву.

Так как она была еще несовершеннолетней, ее всюду сопровождала мама Людмила Ивановна. В 1990 году по приглашению музыкального директора Центрального телевидения Марты Могилевской они приехали в столицу на прослушивание к композитору Игорю Николаеву, карьера которого уже была на пике – его песни исполняла сама Алла Пугачева. Музыкант не заинтересовался 17-летней артисткой, но решил помочь киевлянкам в незнакомом городе и лично повез Наташу с мамой на вокзал. При этом Людмила Ивановна не растерялась в дороге и успела накормить композитора своими бутербродами, чем растопила сердце Николаева.

В итоге он предложил Наташе отправиться с ним на гастроли в Таллин. На что Людмила Ивановна сразу же дала положительный ответ. В Прибалтику с ними также поехали еще две претендентки: дочь певицы Ирины Аллегровой — Лала и девушка по имени Алена Герасимова, обладавшая выдающимися внешними данными.

Казалось, что выбор предопределен, но несмотря на дружбу с исполнительницей хита «Императрица», Николаев неожиданно отдал предпочтение Наташе и продолжил с ней сотрудничество. Именно он придумал для начинающей артистки псевдоним Королева и стал ее проводником в мир российского шоу-бизнеса.

По некоторым данным, выбор пал на Наташу по двум причинам: во-первых, она оказалась лучшей вокалисткой, а во-вторых, важным фактором стал ее невысокий рост – 160 сантиметров. Она идеально смотрелась на сцене рядом с Николаевым, рост которого составляет 172 сантиметра.

Начало карьеры Наташи Королевой

Первая же песня Николаева «Желтые тюльпаны» принесла Наташе Королевой настоящий успех и стала одним из главных хитов в ее дальнейшей карьере. С этой композицией артистку пригласили на финальный новогодний концерт «Песня года».

«Я проснулась сразу знаменитой. Тогда не надо было больших ротаций на радио, достаточно было показать песню в "Утренней почте". И все, в троллейбус или автобус я уже зайти не могла», – вспомнила годы спустя в интервью ТВЦ Королева о своем дебюте.

При этом Алла Пугачева в свое время с недоверием отнеслась к певице, которая ворвалась в жизнь ее друга и коллеги по сцене Игоря Николаева. Как признавалась Королева в эфире шоу «Привет, Андрей!», представители российского шоу-бизнеса сначала смотрели на нее как на «молодуху из Киева», которую «притащил» Николаев.

В 1991 году Королева успешно окончила вокальное отделение Киевского эстрадно-циркового училища. К тому времени она уже постоянно проживала в Москве. В 1992 году Николаев написал песню «Дельфин и русалка», которую исполнил дуэтом со своей юной подопечной. Композиция стала настоящим хитом и визитной карточкой пары, поэтому они создали одноименную концертную программу и с аншлагами выступали по всей стране. В этом же году вышел второй совместный хит пары под названием «Такси, такси».

При этом Наташа не забывала и о сольной карьере. В 1994 году вышел в свет ее альбом «Поклонник». В 1995 году Николаев написал для Королевой песни «Маленькая страна» и «Подсолнухи», которые окончательно утвердили ее в статусе звезды эстрады. В этом же году увидел свет альбом под названием «Конфетти».

В 1997 году Наташа обрадовала поклонников альбомом «Бриллианты слез», песни в котором стали уже более взрослыми и лиричными. С программой под одноименным названием Королева отправилась в свое первое мировое турне, которое имело успех у публики.

Личная жизнь Наташи Королевой

Наташа Королева всегда отличалась эффектной внешностью, поэтому вокруг нее всегда было много кавалеров. Несмотря на это, она сделала выбор в пользу более зрелого мужчины – Игоря Николаева, с которым плотно сотрудничала. Именно после песни «Дельфин и русалка» люди заговорили о том, что между артистами есть нечто большее, чем рабочие отношения.

Чувства действительно возникли, но молоденькая артистка отказывалась жить с мужчиной без брака. Композитор не хотел делать из свадьбы шумиху, тогда их просто расписали дома. Там собрались родители и сотрудник ЗАГСа. 18-летняя невеста была без белого платья и букета. Позже она признавалась, что хотела всего этого.

Игорь и Наташа были вместе 10 лет, но сказке пришел конец. Королева рассказывала в интервью, что развелась с Николаевым из-за его неверности.