Измены, правда об «отмене» на ТВ и неизвестный ребенок: что сейчас происходит с Наташей Королевой
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Заслуженная артистка РФ Наташа Королева в мае 2024 года оказалась в центре скандала – ее номер на праздничном концерте, посвященном 9 Мая, вырезали из эфира. Сама артистка не давала никаких комментариев, но в окружении рассказали, что звезда сильно расстроилась. На какое-то время она даже пропала, чем вызвала негодование и волнение среди поклонников. Но сейчас исполнительница хита «Маленькая страна» постепенно возвращается на телевидение и дает концерты.
Как начиналась карьера исполнительницы хита «Маленькая страна», кто стал первым мужчиной в жизни Наташи, какая история чуть не разрушила ее брак с Сергеем Глушко, и сколько зарабатывает звезда на корпоративах, читайте в материале сайта «Страсти».
Детство и юность Наташи Королевой
Наталия Владимировна Порывай (настоящее имя артистки, - прим. ред.) родилась в Киеве 31 мая 1973 года в творческой семье. Ее мать, Людмила Ивановна, была дирижером хоровой капеллы «Светоч» и является заслуженной артисткой Украины. Отец, Владимир Архипович, работал руководителем академического хора, он умер в 1993 году. Старшая сестра Ирина, которая появилась на свет в 1968 году, также стала певицей и выступала под псевдонимом Руся, но успеха на музыкальной сцене не добилась.
Творческий путь будущей звезды российской эстрады начался в раннем детстве. Ее дебют на сцене состоялся в возрасте трех лет. Наташа вместе с Большим хором радио и телевидения Украины исполнила песню «Крейсер Аврора».
В семь лет она пошла в музыкальную школу, где освоила игру на фортепиано, а также в хореографическую студию имени Григория Веревки. В 12 лет Наташа начала принимать активное участие в детских фестивалях, и на одном из мероприятий талантливую девочку заметил композитор Владимир Быстряков, который написал для нее песни «Куда уехал цирк» и «Мир чудес». С этими композициями будущая звезда попала уже в списки постоянных участников концертов городского масштаба.
В 1987 году, в возрасте 14 лет, Наташа стала лауреатом конкура народной музыки «Золотой камертон» и получила приглашение на популярную в те годы телепрограмму «Шире круг». В этом же году она стала ведущей шоу «Киевская красавица».
В 1988 году певица поступила в Киевское эстрадно-цирковое училище по классу вокала. В следующем году она стала солисткой детской рок-оперы «Дитя мира» и вместе с труппой отправилась на гастроли в США. Там талант юной артистки также оценили по достоинству и пригласили учиться в Рочестерский университет, но Наташа решила, что будет покорять Москву.
Так как она была еще несовершеннолетней, ее всюду сопровождала мама Людмила Ивановна. В 1990 году по приглашению музыкального директора Центрального телевидения Марты Могилевской они приехали в столицу на прослушивание к композитору Игорю Николаеву, карьера которого уже была на пике – его песни исполняла сама Алла Пугачева. Музыкант не заинтересовался 17-летней артисткой, но решил помочь киевлянкам в незнакомом городе и лично повез Наташу с мамой на вокзал. При этом Людмила Ивановна не растерялась в дороге и успела накормить композитора своими бутербродами, чем растопила сердце Николаева.
В итоге он предложил Наташе отправиться с ним на гастроли в Таллин. На что Людмила Ивановна сразу же дала положительный ответ. В Прибалтику с ними также поехали еще две претендентки: дочь певицы Ирины Аллегровой — Лала и девушка по имени Алена Герасимова, обладавшая выдающимися внешними данными.
Казалось, что выбор предопределен, но несмотря на дружбу с исполнительницей хита «Императрица», Николаев неожиданно отдал предпочтение Наташе и продолжил с ней сотрудничество. Именно он придумал для начинающей артистки псевдоним Королева и стал ее проводником в мир российского шоу-бизнеса.
По некоторым данным, выбор пал на Наташу по двум причинам: во-первых, она оказалась лучшей вокалисткой, а во-вторых, важным фактором стал ее невысокий рост – 160 сантиметров. Она идеально смотрелась на сцене рядом с Николаевым, рост которого составляет 172 сантиметра.
Начало карьеры Наташи Королевой
Первая же песня Николаева «Желтые тюльпаны» принесла Наташе Королевой настоящий успех и стала одним из главных хитов в ее дальнейшей карьере. С этой композицией артистку пригласили на финальный новогодний концерт «Песня года».
«Я проснулась сразу знаменитой. Тогда не надо было больших ротаций на радио, достаточно было показать песню в "Утренней почте". И все, в троллейбус или автобус я уже зайти не могла», – вспомнила годы спустя в интервью ТВЦ Королева о своем дебюте.
При этом Алла Пугачева в свое время с недоверием отнеслась к певице, которая ворвалась в жизнь ее друга и коллеги по сцене Игоря Николаева. Как признавалась Королева в эфире шоу «Привет, Андрей!», представители российского шоу-бизнеса сначала смотрели на нее как на «молодуху из Киева», которую «притащил» Николаев.
В 1991 году Королева успешно окончила вокальное отделение Киевского эстрадно-циркового училища. К тому времени она уже постоянно проживала в Москве. В 1992 году Николаев написал песню «Дельфин и русалка», которую исполнил дуэтом со своей юной подопечной. Композиция стала настоящим хитом и визитной карточкой пары, поэтому они создали одноименную концертную программу и с аншлагами выступали по всей стране. В этом же году вышел второй совместный хит пары под названием «Такси, такси».
При этом Наташа не забывала и о сольной карьере. В 1994 году вышел в свет ее альбом «Поклонник». В 1995 году Николаев написал для Королевой песни «Маленькая страна» и «Подсолнухи», которые окончательно утвердили ее в статусе звезды эстрады. В этом же году увидел свет альбом под названием «Конфетти».
В 1997 году Наташа обрадовала поклонников альбомом «Бриллианты слез», песни в котором стали уже более взрослыми и лиричными. С программой под одноименным названием Королева отправилась в свое первое мировое турне, которое имело успех у публики.
Личная жизнь Наташи Королевой
Наташа Королева всегда отличалась эффектной внешностью, поэтому вокруг нее всегда было много кавалеров. Несмотря на это, она сделала выбор в пользу более зрелого мужчины – Игоря Николаева, с которым плотно сотрудничала. Именно после песни «Дельфин и русалка» люди заговорили о том, что между артистами есть нечто большее, чем рабочие отношения.
Чувства действительно возникли, но молоденькая артистка отказывалась жить с мужчиной без брака. Композитор не хотел делать из свадьбы шумиху, тогда их просто расписали дома. Там собрались родители и сотрудник ЗАГСа. 18-летняя невеста была без белого платья и букета. Позже она признавалась, что хотела всего этого.
Игорь и Наташа были вместе 10 лет, но сказке пришел конец. Королева рассказывала в интервью, что развелась с Николаевым из-за его неверности.
«Предательство уже состоялось, но решение принимал он. Его попутала нелегкая. Это был самый трудный год в моей жизни, очень непростой, но я благодарна за этот год. Он сделал меня сильнее и снял с меня розовые очки», – говорила исполнительница в эфире шоу «Сегодня вечером».
Наташа не стала держать обиду на бывшего мужа, но они долгое время не общались. В интервью StarHit Королева рассказывала, что развод прошел достойно, и они сейчас здороваются, а также общаются. Но семьями не дружат. Напомним, что Николаев встретил молодую певицу Юлию Проскурякову и уже много лет счастлив с ней в браке.
Встреча с мужем Сергеем Глушко и скорая беременность
Когда у певицы испортились отношения с Игорем Николаевым, то она не стала вести закрытый образ жизни. Пока муж не ночевал дома, Наташа посещала мероприятия и танцевальные заведения, где и увидела стриптизера Тарзана. Танец мужчины так привлек девушку, что она позвала его выступить на ее концерте. В следующий раз они встретились, чтобы обсудить рабочие вопросы, и больше не расставались.
«4 мая было наше первое серьезное свидание. У Сергея (в двухкомнатной хрущевке, — прим. ред.) была банка абрикосового варенья. А я приехала с коробкой конфет и бутылкой виски. В процессе оказалось, что эти виски были палеными. Вот так бывает. Мы с Сережей помним о нашем первом свидании, и каждый год 4 мая мы отмечаем свой собственный День абрикосового варенья», — рассказала Королева в интервью «7Дней.ru».
Певица быстро забеременела, она рассказала, что это случилось в первую же совместную ночь. В одно время в прессе активно обсуждали, кто же на самом деле является отцом родившегося у Королевой сына Архипа. Некоторые предполагали, что это мог быть Игорь Николаев. До сих пор многие фанаты отмечают, что наследник внешне напоминает композитора.
Когда сыну Архипу было полтора года, Наташа и Сергей решили пожениться. Наконец, девушка была в пышном белом платье, а молодожены отметили торжество на корабле. Они катались по Неве в окружении друзей и выглядели счастливыми. Супругов связывала не только любовь, но и творчество. Вместе с Королевой Глушко записал несколько песен и даже выпустил альбом. Наиболее известные хиты пары: «Ты мне веришь или нет?», «Рай там, где ты», «Живи и верь в любовь». Казалось, что они идеально подходят друг другу по всем параметрам.
Скандал в браке Наташи Королевой и Сергея Глушко
Две яркие личности постоянно притягивали к себе внимание со стороны. А вокруг их отношений ходило много слухов. Так, Наташу предупреждали о том, что эффектный мужчина может быть неверен жене, так как постоянно находится в окружении женщин. Но фактов не было. В сентябре 2020 года случилась громкая история, которая чуть не закончилась разводом.
Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» сообщила, что их коттедж ограбили девушки. Оказалось, что они пришли в гости к ее мужу, пока певицы не было дома, и вынесли украшения на сумму пять миллионов рублей, а также три тысячи евро наличными. Через несколько дней одна из подозреваемых – актриса Анастасия Шульженко заявила, что у них с Тарзаном были интимные отношения, а еще она – беременна. Но тест показал отрицательный результат.
Сергей сделал публичное признание в том, что действительно изменил Королевой. Но свое поведение объяснил тем, что поддался соблазну и стал «жертвой» девушек. При этом танцор не забыл добавить, что является мужиком «на 200%».
«Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня», — рассказал Тарзан в соцсетях.
Королева в этой ситуации поверила мужу и полностью приняла его сторону. Она публиковала фотографии и подписывала их строками о том, что они справятся со всеми испытаниями. Но история не закончилась. Сергею угрожали обнародовать некие порочащие его сведения и, чтобы данные остались в тайне, взамен просили крупную сумму денег – два миллиона рублей. Глушко обратился в суд, который в итоге приговорил вымогательницу к пяти годам колонии.
Почему Наташа Королева выбрала Сергея Глушко и простила измены – ответ свахи
«Чем Глушко взял Королеву? Да все очень просто. Сергей Рыбы по гороскопу, а это предполагает мужскую харизму, сотый левел эмпатии, невероятную романтичность и чувственность во всем. Да и что уж скрывать, он до сих пор хорош собой, а больше 20 лет назад вряд ли можно было устоять перед его безусловным обаянием. Им попросту хорошо вместе: нет груза серьезности, в их паре легко и весело, оба с прекрасным чувством юмора, творческим креативом и они по-прежнему молоды душой. И даже некрасивая история с «изменой» Тарзана не смогла разрушить их крепкий брак, потому что Наташа из маленькой неопытной девочки превратилась в мудрую женщину, которая понимает истинную ценность настоящей любви!» – говорит Анна Осипова.
Неизвестная дочь Наташи Королевой
Несмотря на публичный образ жизни, у артистки были свои тайны. Так, во время участия в программе «Секрет на миллион» Королева рассказала, что у нее есть дочь, родившаяся в 2019 году в США.
Но вынашивала ребенка не звезда, а суррогатная мать, а отцом стал друг Наташи. Она отдала ему свои замороженные яйцеклетки, так как он мечтал стать родителем. Родственники звезды были в шоке, когда услышали откровение во время съемок. Сын Архип выпучил глаза, а Тарзан буквально порвал на себе рубашку. Маме певицы стало плохо. Наташа объяснила, что долго молчала, но не смогла хранить все это в себе и попросила не судить ее.
Карьера Наташи Королевой после СВО
Коренная украинка Наташа Королева много лет работает в России, живет здесь и признается стране в любви. Еще до начала СВО звезде запретили въезд на Украину из-за ее самой популярной песни. Это случилось в 2016 году.
«Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно», – объяснила Королева в эфире телеканала НТВ.
Наташа призналась, что планировала дать концерт в Киеве, куда были куплены все билеты. Певица отметила, что «народ делает свой выбор». Через год ей разрешили приехать на похороны бабушки, но только на время траурных мероприятий.
В 2018 году Королева обратилась с иском в Европейский суд по правам человека, пытаясь обжаловать решение украинских властей. Она заявила, что является «без вины репрессированным человеком». В 2022 году артистке запретили въезд в Литву. Поводом послужило ее выступление в Крыму. Тут она не стала спорить.
В 2024 году Наташа Королева спела на сцене Кремля в честь Дня Победы композицию «Только ты не умирай». На груди у звезды была георгиевская лента. Тогда номер вырезали из телевизионного эфира, а вокруг артистки поползли слухи.
Исполнительница не стала комментировать ситуацию, но депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что дело кроется в ее нежелании высказывать позицию по СВО. Он напомнил, что певица часто бывает в США, где живет ее мать Людмила Порывай. Как пишет Kp.ru, женщина имеет антироссийскую позицию.
В 2022 году мать артистки посетила концерт украинской певицы Ирины Билык в поддержку своей страны. Людмила появилась с украинским флагом на плечах, а когда ее позвали на сцену – выкрикивала националистические лозунги. А когда Ирина спросила про зятя Тарзана, который поддерживает Россию и в прошлом был офицером российской армии, то Порывай не встала на его защиту, а рассмеялась на оскорбительный вопрос о нем. Так начались разговоры о вражде между самыми близкими людьми Наташи Королевой. Они даже отписались друг от друга в соцсетях.
В одном из интервью артистка прокомментировала ситуацию.
«У нас в семье все хорошо. Бывают шероховатости, разные взгляды на вещи и события. Но такое случается во многих семьях. Чтобы закончить историю с этими разговорами, скажу, что, пока мама гостит у нас в Москве, мы живем все вместе на даче. И в нашей семье поддерживаем дружелюбное настроение», – цитирует звезду mk.ru.
Как Наташе Королевой живется между двух огней – отвечает психолог
Психолог, автор психологических комиксов «Навигатор для родителей», «Как прожить в браке без брака» Таня Василькова прокомментировала ситуацию, которая произошла в жизни Наташи Королевой и дала совет, как действовать самой певице при общении с мужем и мамой.
«Есть сторона мамы, есть сторона мужа. И каждый из них хочет взять Наташу в свои союзники. Но надо помнить: союзник не умеет оставаться в нейтралитете. Вот чтобы в семьях не было войн, хорошо позволить человеку иметь свое мнение. Это вообще очень важно с точки зрения психологии – право на свое собственное мнение. Ведь у Наташи может быть своя точка зрения, третья», – поделилась психолог.
Эксперт привела в пример поговорку: «Когда две собаки дерутся, третья не лает». Как она считает, в подобной ситуации Наташе лучше оставаться вне схватки.
«Идея в том, чтобы не вставать ни на чью сторону. И не разрываться. Ведь это вопрос реакции на мамины слова и реакции на слова мужа. Человеку кажется, что ему нужно кого-то помирить. Так вот, первое, что надо в себе понять: не нужно их мирить, не нужно создавать компромисс. Это их отношения. И они гораздо глубже, чем ситуация с СВО. Они идут еще из 2-3 поколения до мужа и до мамы. В этом споре мамы и мужа друг с другом самой Наташи на самом деле нет. Теще зачем-то нужно спорить с зятем, зятю — с тещей. В этот момент они точно закрывают для себя какую-то потребность. Люди вообще спорят с тем, кто им равный по весовой категории — как, например, в боксе», – отметила Таня Василькова.
Также важно помнить, что с точки зрения семейной иерархии мама по отношению к дочке – выше, чем дочь. Это всегда более величественная фигура, как королева и пешка в шахматах. Также с точки зрения семейной иерархии муж – более влиятелен, чем жена. Потому что муж всегда находится на первом месте, жена — за ним, на втором. Поэтому во всей этой истории место жены и дочери — второе. И все, что может делать человек, ниже по семейной иерархии, — только слушать, уважать, кивать.
«Если подводить итог, Наташе Королевой в этой ситуации надо придерживаться трех принципов: не мирить, не находить компромиссов и не занимать чью-то сторону», – добавила психолог.
Пластические операции Наташи Королевой
Наташа Королева утверждает, что никогда не делала пластических операций и поддерживает себя в форме благодаря правильному питанию, спорту, а также косметологическим процедурам. Пластический хирург Сергей Свиридов в беседе с изданием «Страсти» скептически отнесся к словам исполнительницы хита «Желтые тюльпаны», но констатировал, что 51-летняя Королева действительно выглядит несколько моложе своих лет.
«Заметно, что певица выполнила липосакцию подбородка и овала лица. Ведь от природы ее лицо имеет округлую форму с выраженным подкожно-жировым слоем, это особенность его строения. Но у Наташи сейчас толщина подкожно-жировой клетчатки в области подбородка истончена. Также у нее выражены шейно-подбородочные углы, и в области брылей есть небольшое расслабление кожи. Все это-признаки ранее выполненной липосакции», – сказал звездный хирург.
Сергей Свиридов также не исключил, что Королева сделала пластику верхних век – убрала небольшой участок кожи. А в области нижних век – выполнила удаление грыж через слизистую. Так как все хирургические вмешательства были выполнены удачно, Наташа, по словам доктора, сохранила естественный вид без эффекта оперированного лица.
Сергей Свиридов также раскрыл подробности косметологических процедур артистки. По его мнению, она выполняла все виды аппаратной косметологии: ультразвуковой SMAS-лифтинг, удаление сосудов, пигментных пятен и так далее.
Напоследок пластический хирург дал Наташе королевой совет, который поможет ей продлить молодость и освежить лицо.
«Я бы ей посоветовал SMAS-подтяжку, в результате которой подтягивается шея, область брылей и формируется более четкий овал лица. Возможно, я бы повторил пластику верхних или нижних век, если там есть еще избытки кожи или периорбитальных грыж», – заключил хирург.
Сколько зарабатывает Наташа Королева
Продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» отметил, что певица пропала с радаров несколько месяцев назад – ее вырезали, но она постепенно возвращается на сцену и на телевидение.
«До СВО у нее были гонорары за выступление – чуть больше миллиона рублей на корпоративах. После СВО она планку повысила – буквально на 300-500 тысяч рублей. Сейчас она может получать до двух миллионов рублей на корпоративах и часовых выступлениях на мероприятиях», – рассказал продюсер.
Иногда Наташа Королева выходит на сцену вместе с мужем Тарзаном и их сыном Архипом, который пошел по стопам матери.
«У них бывает семейная коллаборация, но редко. Потому что Тарзан занимается своей деятельностью, Наташа сольно работает. А их сын начинает сольную карьеру строить. Не знаю, получится у него или нет, но с такими известными родителями, думаю, все будет хорошо», – добавил продюсер.