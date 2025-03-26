Хирург Байрамукова считает, что Гузеева делала подтяжку лица и блефаропластику

Телеведущая Лариса Гузеева публикует в соцсетях фото, на которых прекрасно выглядит и получает комплименты от поклонников. Но многих интересует, не прибегала ли звезда к услугам специалистов или же накладывает на свое лицо фильтры? Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова оценила внешность актрисы и предположила в беседе с сайтом «Страсти», скрывает ли она хирургические вмешательства.

«Лариса Гузеева от природы – очень красивая женщина. Неслучайно ведь в юности она входила почти во все топы и списки самых-самых привлекательных актрис России. Хотя на протяжении многих лет, что мы ее видим, у нее случаются резкие перепады, когда она выглядит очень хорошо и гораздо моложе своих лет, и когда она выглядит, скажем дипломатично, на свой возраст. С чем связаны такие перепады, сложно сказать. Могу только предположить, что у нее присутствует некая нерегулярность в процедурах. То есть это не рутинный постоянный уход за собой, а «набеги красоты»: сделала какую-то пластику, какие-то там сопутствующие процедуры, но потом на длительное время об этом забыла», – поделилась мнением эксперт.