«Лицо выглядит одутловатым»: что Лариса Вербицкая сделала со своей внешностью

К каким процедурам прибегала Вербицкая? По мнению эксперта, возможно, были использованы филлеры, инъекции гиалуроновой кислоты. Они восполняют объем, разглаживают морщины и возвращают лицу более молодой вид. Однако их чрезмерное увлечение приводит к отечности и неестественным контурам. Либо же, возможно, она прибегла к липофилингу. Это процедура пересадки собственного жира для придания объема и улучшения контуров.

Также, по мнению хирурга, возможно, была подтяжка лица. Существует несколько видов лифтинга, например, SMAS-лифтинг, хирургическая подтяжка, при которой хирург работает с SMAS слоем, расположенным под кожей и отвечающим за поддержание овала лица, позволяющая добиться длительного эффекта омоложения, сохраняя естественные черты.