«Лицо выглядит одутловатым»: что Лариса Вербицкая сделала со своей внешностью
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Лариса Вербицкая давно не радовала поклонников выходом в свет. И вот, наконец, телеведущая порадовала редким появлением на публике. Правда, мнение поклонников о внешности Вербицкой разделились. Кто-то посчитал, что Лариса в свои 65 лет выглядит невероятно молодо, а кто-то с грустью отметил, что налицо изменения в ее облике. Известный пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман изучила свежие фото Вербицкой и в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, выглядит ли звезда моложе своих лет? И что ей можно посоветовать сделать?
«В общем и целом Лариса Вербицкая выглядит неплохо. Однако, на мой взгляд, наблюдается некоторый перебор с дермальными наполнителями. Сложно сказать наверняка, липофилинг это или филлеры, но в итоге лицо у Ларисы выглядит несколько одутловатым. Кажется, что здесь мы имеем дело с немного непрофессиональным подходом, ведь мы все помним типаж Вербицкой и то, как она выглядела в молодости. Сама она к своим 65 годам не поправилась, а вот лицо выглядит перенаполненным и неестественным. Современные косметологические процедуры позволяют добиться впечатляющих результатов, но важны чувство меры и индивидуальный подход. Задача специалиста – подчеркнуть естественную красоту, а не создавать новое лицо»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
К каким процедурам прибегала Вербицкая? По мнению эксперта, возможно, были использованы филлеры, инъекции гиалуроновой кислоты. Они восполняют объем, разглаживают морщины и возвращают лицу более молодой вид. Однако их чрезмерное увлечение приводит к отечности и неестественным контурам. Либо же, возможно, она прибегла к липофилингу. Это процедура пересадки собственного жира для придания объема и улучшения контуров.
Также, по мнению хирурга, возможно, была подтяжка лица. Существует несколько видов лифтинга, например, SMAS-лифтинг, хирургическая подтяжка, при которой хирург работает с SMAS слоем, расположенным под кожей и отвечающим за поддержание овала лица, позволяющая добиться длительного эффекта омоложения, сохраняя естественные черты.
«В целом я не могу сказать, что Вербицкая выглядит сильно младше своего возраста, Она до сих пор очень привлекательна, но при умелом подходе результат мог бы быть намного лучше. Что бы я посоветовала Ларисе? В первую очередь, обратить внимание на аппаратные процедуры. Это могут быть, например, RF-лифтинг или Ultherapy, позволяющие подтянуть кожу и стимулировать выработку коллагена без хирургического вмешательства, действуя на глубокие слои кожи и обеспечивая лифтинг-эффект и улучшение текстуры кожи. Также можно использовать биоревитализацию и мезотерапию, инъекции витаминов и аминокислот, улучшающие состояние кожи, увлажняющие ее, повышающие эластичность и разглаживающие мелкие морщины»,
Мадина Осман
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Важно помнить, что секрет вечной молодости – это не только косметологические процедуры, но и здоровый образ жизни, правильное питание, полноценный сон и позитивный настрой, а также грамотный и профессиональный подход к выбору процедур, учитывающий индивидуальные особенности и пожелания пациента».
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