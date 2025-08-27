«Легкий снобизм»: почему историка моды Александра Васильева критикуют за стиль
© Гусейнов Виктор/Komsomolskaya Pravda/East News
Стилист Никита Карстен в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал стиль историка моды, экс-ведущего шоу «Модный приговор» Александра Васильева. Мужчина предпочитает бархатные пиджаки, шелковые шарфы с восточными мотивами, сюртуки с золотой вышивкой – все это выглядит так, будто прямиком перекочевало из реквизитной театра.
Некоторые хвалят мужчину за смелость в выборе нарядов, но большинство критикуют и называют образы несвоевременными, слишком театральными и почти маскарадными.
«Когда я смотрю на Александра Васильева, первое, что приходит в голову – отнюдь не «боже, какой китч». Люди видят яркие цвета, необычные фактуры, исторические детали и думают, что это просто желание выделиться. На самом деле за этой кажущейся избыточностью стоит колоссальная база знаний и очень четкая позиция. Васильев не просто надевает красивые вещи – он рассказывает истории, причем делает это грамотно и с пониманием контекста»,
Никита Карстен
Стилист
Никита считает: то, что многие принимают за театральность и вычурность, на самом деле является осознанным выбором человека, который досконально изучил эволюцию костюма. Александр не играет в переодевания – он демонстрирует культуру. Каждый его образ можно разложить по полочкам: откуда эта деталь, что она означала в свое время, как она работает сегодня. Это высший пилотаж, который доступен единицам.
По мнению стилиста, Александр видит одежду не как набор трендовых предметов, а как культурные артефакты с глубоким символическим значением. Для него каждая деталь – это закодированное послание. Та самая брошь, которая кому-то кажется лишней, на самом деле может быть отсылкой к определенной эпохе или даже конкретному историческому событию. Он мыслит образами, как режиссер или художник.
«Допустим, он идет на мероприятие, посвященное русской культуре. Обычный человек наденет что-то «в русском стиле» – косоворотку или павлопосадский платок. Александр же может появиться в сюртуке с цепочкой для часов, которая была популярна в дворянской среде XIX века. Это будет точная историческая отсылка, но распознать ее смогут только те, кто разбирается в предмете. Остальные увидят просто странного дядечку в старомодной одежде»,
Никита Карстен
Стилист
Именно в этом, по мнению Никиты, и заключается проблема восприятия стиля Васильева. Он общается на языке, который понимают не все.
«Это как цитировать классическую литературу в разговоре – кто-то оценит глубину, а кто-то подумает, что ты выпендриваешься. Но это не делает цитату менее уместной или красивой»,
Никита Карстен
Стилист
Стилист уверен, что к современной моде у Александра абсолютно последовательное отношение. Он может виртуозно разложить по полочкам любую коллекцию Balenciaga или Gucci, объяснить все культурные коды и отсылки, проследить влияние исторических стилей. Но надеть на себя? Нет, спасибо. Для него современные вещи – это документы эпохи, которые нужно изучать и анализировать, но не более того. В этом проявляется особая философия Васильева. Он считает себя хранителем культурного наследия, человеком, который достоин носить вещи с историей и смыслом. Зачем ему безликая футболка из масс-маркета или даже дизайнерская куртка, когда можно надеть жилет, который помнит целую эпоху? Это не высокомерие, а осознанный выбор человека, который понимает ценность подлинности.
«Единственное, в чем его можно было бы упрекнуть – это легкий снобизм. Иногда в его взгляде и словах читается: «Вы все носите какую-то ерунду, а я – настоящую культуру». Но с какой-то стороны он имеет на это право. Когда у тебя такие знания и коллекция, когда ты можешь рассказать историю каждой пуговицы на своем костюме – это не снобизм, это экспертность. А в безвкусице его точно упрекнуть нельзя»,
Никита Карстен
Стилист
