«Легкий снобизм»: почему историка моды Александра Васильева критикуют за стиль

Никита считает: то, что многие принимают за театральность и вычурность, на самом деле является осознанным выбором человека, который досконально изучил эволюцию костюма. Александр не играет в переодевания – он демонстрирует культуру. Каждый его образ можно разложить по полочкам: откуда эта деталь, что она означала в свое время, как она работает сегодня. Это высший пилотаж, который доступен единицам.

По мнению стилиста, Александр видит одежду не как набор трендовых предметов, а как культурные артефакты с глубоким символическим значением. Для него каждая деталь – это закодированное послание. Та самая брошь, которая кому-то кажется лишней, на самом деле может быть отсылкой к определенной эпохе или даже конкретному историческому событию. Он мыслит образами, как режиссер или художник.