Пластический хирург раскрыл секрет «нестареющей» актрисы Ольги Кабо

Актрису Ольгу Кабо называют «нестареющей». Она очень молодо выглядит в 56 лет и не скрывает, что тщательно следит за собой, однако в то же время повторяет, что является рьяной противницей пластических операций. Действительно ли красота Кабо — натуральная? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил пластический хирург Александр Вдовин.

Как пояснил медик, существуют четыре типа старения лица: деформационный (когда лицо со временем «опускается» вниз), усталый (мешки под глазами, тусклый цвет кожи); мышечный (характеризуется пигментацией и складками в области век и рта); мелкоморщинистый (когда появляется множество морщинок).

«У Ольги — как раз последний вариант, мелкоморщинистый тип старения. Обычно у женщин с таким типом старения нет явного птозирования, а также кардинальных изменений во внешности. Только проявляются многочисленные морщинки. Судя по фото Ольги, она успешно с ними справляется благодаря правильному уходу. Однако изучая фото актрисы, я бы дал главную рекомендацию — уплотнять кожный лоскут», — сказал Вдовин.

По его словам, для этого существует множество аппаратных технологий, в том числе инновационных. Среди них — игольчатый RF-лифтинг Fractora, Альтера-терапия (Ultherapy) и RF-лифтинг Thermage. Все их называют альтернативой пластике. Лучше эти процедуры проводить одну за другой, с разницей в полгода.

Таким образом кожа постоянно будет в хорошем тонусе, поскольку задача этих аппаратных методик — в том числе насыщать кожу коллагеном, чтобы не было морщинок.

«Чтобы справиться с уже появившимися морщинками, я бы рекомендовал уколы ботулотоксина. Также отлично подойдут уколы с гиалуроновой кислоты. А вот делать со своей внешностью что-то кардинальное Ольге точно не нужно. У нее и так достаточно цветущий вид с четким овалом лица и хорошим тургором кожи», - объяснил хирург.