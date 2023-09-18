«Камуфлирует проблему»: хирург раскрыл, как Владимиру Преснякову удается обмануть возраст
Хирург Зимин порекомендовал 55-летнему Владимиру Преснякову сделать пластику век.
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Пластический хирург Дмитрий Зимин рассказал, что думает по поводу внешности 55-летнего певца Владимира Преснякова. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт порекомендовал мужчине сделать блефаропластику – пластику век в мужском варианте.
Специалист оценил фотографии артиста и пришел к выводу, что никаких хирургических вмешательств не было. При этом он назвал Владимира ухоженным мужчиной и оценил его образ. Он отметил, что звезде идут затемненные очки, короткая стрижка и аккуратная бородка. У него довольно брутальный вид.
«Возможно, артист даже не посещает косметолога, прибегает к какому-то обычному домашнему уходу: умыться, нанести скраб, крем и так далее. Как говорится, без фанатизма и не очень регулярно. Он такой же, как и большинство мужчин. Что же касается советов, радикально точно ничего делать не нужно. Можно прибегнуть к блефаропластике в легком варианте: есть небольшой избыток кожи на нижних веках и нависание на верхних. Если сделать верхнюю и нижнюю блефаропластику, результат будет хороший».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
Зимин похвалил Преснякова за то, что он «умело камуфлирует проблему» с веками, выбирая «специфические» очки с затемнением, которые скрывают недостаток.
«Таким образом, из рекомендаций только блефаропластика в мужском варианте без стигм, чтобы никто не знал и не обращал внимание на проведенную коррекцию век. В целом есть ощущение, что он набрал несколько килограммов за последнее время, если он вернется в свой обычный вес, можно будет прибегнуть к установке нитей в нижней трети лица, чтобы проармировать овал».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
Ранее пластический хирург Дмитрий Зимин рассказал, что думает по поводу коллеги Преснякова – певца Леонида Агутина и даже назвал его секрет молодости.