«Камуфлирует проблему»: хирург раскрыл, как Владимиру Преснякову удается обмануть возраст

«Возможно, артист даже не посещает косметолога, прибегает к какому-то обычному домашнему уходу: умыться, нанести скраб, крем и так далее. Как говорится, без фанатизма и не очень регулярно. Он такой же, как и большинство мужчин. Что же касается советов, радикально точно ничего делать не нужно. Можно прибегнуть к блефаропластике в легком варианте: есть небольшой избыток кожи на нижних веках и нависание на верхних. Если сделать верхнюю и нижнюю блефаропластику, результат будет хороший».